福岡管区気象台防災コメント（1日午前4時42分発表）

＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報を発表（下記）しています。1日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報や洪水警報を発表する可能性があります。



＜早期注意情報（警報級の可能性）＞1日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨［中］（全域）



＜予想降水量（多い所）＞（1日6時から2日6時まで）1時間降水量50ミリ▽24時間降水量100ミリ

落雷と突風に関する福岡県気象情報第4号（1日午前4時51分福岡管区気象台発表）

福岡県では、2日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州北部地方では、高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、福岡県では、2日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。