森保ジャパン、９月シリーズに臨む代表メンバーで欧州組２人を追加招集。７日にメキシコ、10日にアメリカと対戦
日本サッカー協会は９月１日、アメリカ遠征に臨む日本代表で追加招集の選手を発表。鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野航大（NEC）を選出した。
８月28日のメンバー発表会見で、森保一監督は今後の試合を見たうえでの追加招集を明言。欧州組の２人が加わり、これで計27人となった。
今回の９月シリーズでは、北中米ワールドカップの開催国と対戦。日本時間で７日にメキシコ代表と、10日にアメリカ代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
８月28日のメンバー発表会見で、森保一監督は今後の試合を見たうえでの追加招集を明言。欧州組の２人が加わり、これで計27人となった。
今回の９月シリーズでは、北中米ワールドカップの開催国と対戦。日本時間で７日にメキシコ代表と、10日にアメリカ代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介