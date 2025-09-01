韓国の女性５人組グループ・ＩＬＬＩＴが、１日に日本１ｓｔシングル「時よ止まれ」で日本デビューを果たす。昨年３月発売のデビュー曲「Ｍａｇｎｅｔｉｃ」が空前絶後の大ヒット。昨年は日本デビュー前にもかかわらず、ＮＨＫ紅白歌合戦初出場＆日本レコード大賞新人賞受賞を達成した。Ｋ−ＰＯＰ第五世代をけん引する話題の５人組が登場。デイリースポーツだけに未公開カットを寄せ、日本デビューを迎えた心境と夢を語った。

昨年音楽シーンに突如現れ、各音楽チャートを席巻した“新星”が日本デビューを果たす。ＭＩＮＪＵ（２１）は「より多くのＧＬＬＩＴ（ファンの総称）の皆さんと会えるのかと思うと楽しみ。私たちの歌を聞いて多くの人が幸せになってほしい」と願う。日本で立ちたいステージは山ほどあるが、ＭＯＫＡ（２０）は「私たちは食いしん坊グループなんです。皆でグルメ番組に出て食レポをしたいです！」とオファーを心待ちにする。

ＩＬＬＩＴは、２３年にサバイバル番組「Ｒ Ｕ Ｎｅｘｔ？」で誕生した日本人メンバー２人を含む多国籍５人組だ。２４年３月のデビュー曲「Ｍａｇｎｅｔｉｃ」は、米ビルボード「ホット１００」と英国「オフィシャルシングルトップ１００」にＫ−ＰＯＰグループデビュー曲で初のランクイン。世界で反響を得ている理由を、ＷＯＮＨＥＥ（１８）は「よく分かりませんが、正直、ミュージックとメンバーの魅力じゃないかな〜？」と照れながら分析した。

はかない雰囲気をまとう“美少女”だが、ユニークな一面も併せ持つ。メンバーを家族に例えるなら、ＹＵＮＡＨ（２１）が「お父さん」、ＭＩＮＪＵが「お母さん。犬」、ＭＯＫＡが「猫」、ＷＯＮＨＥＥが「ハムスター」、ＩＲＯＨＡ（１７）が「ひよこ」。まさかの動物多めの回答となり、ＹＵＮＡＨは「動物園ですね！」と率先してツッコむと、笑いが巻き起こる。回答に詰まったメンバーがいたら横で助け舟を出すなど、グループの雰囲気は温かく最高だ。

日本デビュー前の昨年だけでも、紅白初出場やレコ大新人賞と数々の偉業を成し遂げた。ＩＲＯＨＡは「デビューして１年たたずに素晴らしいステージに立てて光栄でしたし、たくさん学ぶことがあった」と感謝する。緊張していた大舞台も少しずつ克服できているとし、「まだ完璧でないけど、少しずつ成長しているから、（日本デビュー後も）もっと良い姿を見せられたらと思います」と今後の活動に気合を入れる。

１ｓｔシングル「時よ止まれ」では、日本語詞に挑戦。ＷＯＮＨＥＥは「日本語は難しいけど、ＭＯＫＡちゃん、ＩＲＯＨＡちゃんからいっぱい習って、発音に気をつけてレコーディングしました」と明かした。日本デビュー後の３日に大阪でファンコンサートを控えており、ＭＯＫＡが「一個の目標はワールドツアー。世界中に私たちのことを知ってもらいたいです」とこの先の夢を描く。５人が織りなす自慢の音楽で世界をつかむ。

◇ウォンヒ ２００７年６月２６日生まれ。◆魅力ポイント「きらきらの目」◆ハマっているもの「ぬいぐるみがかわいい。動物の動画を見るのも好き」◆読者に一言「応援して下さってありがとうございます。日本で初めてシングルが出ます。皆さん楽しく聞いて下さい。これからも見守って下さい」

◇ミンジュ ２００４年５月１１日生まれ。◆魅力ポイント「声の色」◆好きなもの「ワンちゃんが好き。時間があったら、ワンちゃんに会いに行きます」◆読者に一言「いつも幸せにしてくれてありがとうございます。私たちがアーモンドチョコレートよりも、もっと甘い１日をあげたいと思います」

◇イロハ ２００８年２月４日生まれ。◆あいさつ「ＩＬＬＩＴの末っ子で得意なのはダンスです」◆ハマっているもの「魚が泳いでいる動画。何年後かに魚を飼いたい」◆読者に一言「今回日本でデビューすることできて光栄ですし、これからも作品を出していきます。関心を持っていただけたら」

◇モカ ２００４年１０月８日生まれ。◆あいさつ「カフェモカのモカで覚えて下さい！」◆ハマっているものは「アニメが大好き」◆読者に一言「私たちが９月に日本デビューをするので、聴いて頂けるとうれしいです。正直私たちは自分たちの曲に自信があるので、１回でも聞いて頂けたら」

◇ユナ ２００４年１月１５日生まれ。◆魅力ポイント「明るい性格です」◆ハマっている物「アイスクリームです。今日（取材日）は２個食べました」◆読者に一言「一生懸命活動していきます。温かい目で見て頂き、たくさんのステージを見て下さい。たくさん歌を聴いて下さい。愛してます」