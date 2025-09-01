氷上ブレーキ性能14%アップ！ヨコハマの最新スタッドレスタイヤ「アイスガード8」を極寒の北海道で試乗…スノー／アイス性能はどうだった？

新技術「冬テック」で氷上性能のブレイクスルーを実現

ヨコハマタイヤから待望の最新スタッドレスタイヤ「アイスガード8（iceGUARD 8）」が2025年9月1日、登場しました。その最大の進化はズバリ「氷上性能」。手掛けた横浜ゴムは「氷上性能の限界を追求した」と説明します。

では試乗リポートとともに、中身の濃い進化の内容をお伝えしましょう。

最新スタッドレスタイヤ「アイスガード8（iceGUARD 8）」を履いたトヨタ「カローラ」の4WDモデル

まずは開発の背景から。「日本の冬の路面は世界的に見ても特殊」と言われますが、その理由はガチガチに凍るアイスバーンや、それがタイヤに磨かれることによって極端に滑りやすい路面となったミラーバーンの存在です。

特に昨今はドカ雪が増えるとともに昼の外気温が高めであり、その結果、昼間に解けた雪が夜になって氷になる機会が増えています。つまり、路面がアイスバーンになる確率が高まっているのです。

そんな路面環境の変化もあり、スタッドレスタイヤについて、「氷上性能が重要」という市場からの要求が拡大。そうしたニーズを受けて、ヨコハマタイヤの最新スタッドレスタイヤは氷上性能を高めてきたというわけです。

ただし、そこで障害となるのが雪上性能との両立です。氷上性能と雪上性能は一部相反する部分があり、「どちらも引き上げる」にはとても高いハードルがあるのです。

いくら氷上性能を高めたからといって、雪上性能が従来モデルより劣ってしまっては商品として難しい面があります。トータルでの走行安定性が落ちてしまうのは、なんとしても避けなければなりません。

そこで横浜ゴムは「氷上性能を高めつつ、雪やドライといったほかの性能は絶対に下げない」という強い決意でアイスガード8を開発。

氷との接触を“密度”と“面積”の両面から最大化するという考え方「冬テック」を採用し、これまでの吸水バルーン構造に代えて新開発のサステナブル素材「水膜バスター」を含む新コンパウンド「冬ピタ吸水ゴム」を搭載しています。

小型・多層構造による吸水効率の向上と、横浜ゴムのAI技術「HAICoLab（ハイコラボ）」による接地面積拡大を両立し、氷上性能のブレイクスルーを実現するとともに、持続可能な未来にも配慮されています。

4年経過してもタイヤの性能が落ちにくいって!?

なお、氷上性能と雪上性能が相反する理由は、タイヤと地面の接地面積にあります。接地面積は、氷上だと面積が小さい方が高い密着度を得られグリップを高められる（大きな溝が少ない方がよい）一方、逆に雪上では雪を溝で踏み固めてひっかく必要があるので、溝は多い方が有利。この全く逆の事象を、どうバランスをとって克服するかがタイヤ作りの腕の見せどころというわけです。

そこで横浜ゴムはアイスガード8を開発するにあたり、まずは氷上グリップに優れるコンパウンド（タイヤのゴムの質）を用意したうえで、最もバランスのよい溝の量（氷上性能が低下しないギリギリの溝の多さ）を徹底追求。溝エッジ量は従来品（アイスガード7）と比べ約4％増加させて雪上性能を高めつつ、氷上性能も、しっかりレベルアップを果たしているというわけです。

「アイスガード8」。溝エッジ量は「アイスガード7」と比べ約4％増加している

コンパウンドは極低温でも柔らかい特性を実現。ただしそのままだとデメリットとしてシャーベット路面やウエット、そしてドライでの性能が低下してしまうため、配合するシリカの量を増やし、それらの路面でもしっかりとグリップを保つように工夫しました。

一方でシリカの増量でコンパウンドの柔らかさを長期間維持するのは難しいため、新開発素材の「オレンジオイルS＋」をブレンドし、“効き”の長持ちを実現。ゴムの劣化を抑制し、4年ほどたった後でも性能低下が極めて少ないスタッドレスタイヤに仕上げています。

こうしてアイスガード8は従来比で氷上ブレーキ性能を14％、氷上旋回性能を13％向上させ、雪上性能と長持ちする氷上性能の両方を獲得しました。ドライ性能、ウエット性能、耐摩耗性、静粛性、転がり抵抗などは従来品と同等をキープしており、「ひとつとして低下している性能はない」というのも覚えておきたいポイントです。

とはいえ、本当にそんなにうまい話があるのでしょうか。筆者（工藤貴宏）は、発売に先立つ2025年2月、北海道旭川市にある横浜ゴムのタイヤテストコースで、従来品（アイスガード7）と新商品のアイスガード8を同じ環境のもと、カローラの4WDモデルで比べてみました。試したのは氷上ブレーキ、氷上旋回、そして圧雪スラロームです。

試乗で感じた従来品との「差」とは

まずは最もスタッドレスタイヤの性能を実感できるシチュエーションの氷上ブレーキ。筆者はツルツルの氷の上を30km/hで走行し、そこからABSが作動するフルブレーキングを4回実施しました。

まず気になったのは、制動距離うんぬんではなくブレーキをいっぱいに踏んだ時の感覚です。タイヤのグリップ感が、どこかフワッとしている従来品に対し、アイスガード8はグッと踏ん張って氷に張り付く感触が強いのです。最初は気のせいかと思いましたが、回を重ねて違うと確信しました。

肝心の制動距離は、筆者の運転による平均値で従来品が16.5m。対してアイスガード8は15mと、しっかりと短縮されていることが確認できました。氷上でのブレーキングは、冬の路面では事故を起こすか起こさないかを左右する重要な操作であり、その点でタイヤの性能アップは大きな意味を持ちますね。

アイスガード8の氷上ブレーキ時の制動距離は15mだった

続いて氷上旋回です。温度までしっかり管理されたスケートリンクのような氷の上をグルグル回り、その違いを体感してみました。

何を隠そう筆者は「そんなに変わらないでしょ？」という気持ちで挑んだのですが……従来品でしばらく走った後にアイスガード8に乗り換え、2周目に入る頃には、その考えが間違っていたことに気付きました。

まず旋回速度が違うのです。試乗の速度目安は「20km/h＋α」でしたが、従来品で安定して走れるのはせいぜい23km/hまで。一方アイスガード8は24km/hまで安定していました。

たった1km/h、されど1km/hです。それはラップタイムにもしっかり表れていて、旋回速度が上がったことが数字でも証明されたのです。

随所で感じた安心の走り その理由とは？

アイスガード8は、滑るまでの安心感も違いました。具体的にいえば、ステアリングの接地感がより感じられたのです。

そのうえ滑ったときのリカバリーのしやすさもアイスガード8のほうが上。速度が上がりすぎてコーナリングラインが外側になり始めたとき、ハンドルの切り足しにスムーズに反応してくれたので、懐が広い特性といってよいでしょう。

氷上旋回。滑り始めるまでの安心感も違うのだとか

最後に圧雪での比較です。フル加速とスラローム、そしてフルブレーキを試してみました。速度は最高で50km/hほどです。

正直にお伝えすると、氷上に比べ従来品との違いは大きくないと感じました。とはいえスラロームに関しては、スピードを上げ気味にしてもテールスライドしにくいのです。滑る直前ギリギリの踏ん張り感があり、滑り始めるまでにより粘る印象です。また、ブレーキは止まる寸前にギュッと雪をつかんで効く安心感がありました。

いずれにせよ、こうして比べてみると従来品に対して「滑りにくさ」があるのは間違いなく、それが安心感につながっていることがよくわかります。そもそも、こうして違いを体感できたことが意外でした。試乗を終えた今、試す前に「そんなに違わないだろう」と思っていた自分を恥じたい気分でいっぱいです。

ところで、このアイスガード8は主力商品となるだけに、対応車種が広いのも特徴です。発売時点（2025年9月）では70サイズほどしか設定がありませんが、今後は従来品と同じく120サイズ程度まで拡大される見込みです。その適応力を試すため、カローラ4WDモデル以外の車種でも雪道を走ってみたので、ショートインプレッションをお伝えしましょう。

アルファード、スープラ、モデル3… 各車におけるショートインプレッション

●トヨタ「スープラ」

しっかりとパワーを受け止めてグリップするうえ、滑る/滑らないの微妙なコントロール性も良好。後輪の滑りをコントロールするスキルがあればFRの楽しさを堪能できるでしょう。

●トヨタ「アルファード」

グリップレベルは申し分ないものの、重さを感じるのが否めないのもまた事実です（これはタイヤのせいではない）。ほかのクルマに比べると、ブレーキもコーナリングも滑り出すタイミングが早く、そのぶん速度を落としてコントロールする必要があります。

アイスガード8を履いたミニ「クロスオーバー」（左）とBMW 120

●BMW 120

タイヤのグリップ感がつかみやすく、スムーズな走りでストレスなく運転できます。

●テスラ「モデル3」

大きなパワーが鋭く立ち上がるので、制御とのマッチングが重要となります。アクセルを大きく踏むとすぐにテールスライドし始めますが、瞬時にスタビリティコントロールの制御が介入し安定感を保ってくれます。スタビリティコントロールの効きは自然で、ハイパワーEVとも良好なマッチングでした。

●ミニ「クロスオーバー」

コンパクトカーのクロスオーバーSUVとの組み合わせも良好で、安定感もあり不安なくクルマを走らせることができます。ミニといえばハンドリング性能も自慢ですが、意のままに操れる楽しさがスポイルされていないのもよいです。

日本のスタッドレスタイヤに最も求められる性能は何か

アイスガード8は課題にしっかりと向き合い、その結果、氷上性能を最大限に高めつつ、雪上性能と“効きの長持ち”もレベルアップするという進化を実現させました。

そして氷上性能のレベルは、他社も含めた最新スタッドレスタイヤのなかでも最高レベルと断言できるもの。2026年シーズン以降のスタッドレスタイヤ選びは、このアイスガード8の性能がひとつの基準となることでしょう。