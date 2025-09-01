新車514万円！ スバル新型「ステーションワゴンSUV」発表！ 斬新“カクカクボディ”にパワフルな水平対向エンジン搭載！ 進化した新型「アウトバック」25年後半に米国で発売！

斬新“カクカクボディ”にパワフルな水平対向エンジン搭載！

スバルの北米法人は2025年8月21日、新型「アウトバック（2026年モデル）」を発表しました。

ステーションワゴンとSUVと融合させたモデルとして人気を誇るアウトバックがフルモデルチェンジし、7代目へと進化します。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型ワゴンSUV」です！（30枚以上）

どのようなモデルなのでしょうか。

7代目へと進化した新型「アウトバック」

2026年モデルとして登場する新型アウトバックは、大胆なデザイン変更や最新テクノロジーの搭載、そして先進運転支援機能のさらなる強化を実現し、アウトバックが築き上げてきた卓越した走破性と実用性を新たな次元へと引き上げます。

今回のモデルチェンジで大きな注目を集めるのが、そのエクステリアデザインです。従来モデルよりも角ばった無骨なボディを採用することで、本格SUVとしての個性をより一層際立たせるスタイリングを確立しました。

フロントマスクは従来よりも力強くワイドな印象となり、四隅に垂直に配置されたヘッドライトが、オンロードでもオフロードでも確かな機能性を予感させます。

ボディサイドは、より背が高く箱型のシルエットを描くことで、室内空間の広さと優れた耐久性を視覚的に表現。リアデザインでは、リフトゲートの幅いっぱいに広がる新しいライトシグネチャーが、存在感を強調しています。

細部に目を向けると、傷が付きにくいテクスチャー加工が施されたバンパー下部や、トレーラーヒッチの取り付けやすさに配慮したリアパネルなど、実用性を重視したパーツ類が随所に見られます。

インテリアも、大きく変化。新採用の12.1インチ大型マルチメディアシステムと、全グレードに標準装備された12.3インチのフルデジタルメータークラスターが目を引きます。

これらは視線移動が少なく済むよう配置され、ワイヤレスのApple CarPlayやAndroid Autoにも対応。スマートで直感的な操作を可能にしました。

一方で、エアコンの操作系にはあえて物理的なボタンとノブを残すことで、運転中の確実な操作性を確保しています。

車内は、落ち着きのあるクリーンなデザインでまとめられ、リサイクル素材を積極的に活用するなど、環境へ配慮。大型のボトルが収まるドアポケットや使いやすいカップホルダーなど、日常の使い勝手を高める工夫も満載です。

パワートレインには、2種類のエンジンが用意されます。標準モデルには、最高出力180hpを発生する2.5リッター水平対向エンジン、「XT」モデルとオフロードモデルの「ウィルダネス」には、260hpのパワフルな2.4リッター水平対向ターボエンジンが搭載されます。

いずれも、滑らかな加速フィールが特徴のリニアトロニックCVTと、スバルが誇るシンメトリカルAWDシステムと組み合わされ、あらゆる路面状況で安定した走りを実現します。

最新のアイサイトは、3眼カメラに加え広角モノカメラと新設レーダーを組み合わせ、緊急停止支援や車線変更支援、高速道路でのハンズフリー走行（最大時速約137km／h）などを実現。

ドライバーの無反応時には安全に路肩へ退避し、ハザード点灯と同時に緊急通報とドアの自動解錠も行われるなど、最先端の機能が盛り込まれました。

グレード構成も刷新され、これまで設定されていたベースモデルを廃止し、装備を充実させた「プレミアム」が新たなエントリーモデルとなりました。

ラインナップは「プレミアム」をベースに、上質な内外装を持つ「リミテッド」、最上級の快適性を追求した「ツーリング」、ターボエンジンによる力強い走りを楽しめる「リミテッドXT」「ツーリングXT」、専用の内外装と足回りで悪路走破性を極めたオフロードモデルの「ウィルダネス」の6グレードが展開され、多様化するライフスタイルに応えます。

※ ※ ※

米国での新型アウトバックの価格は3万4995ドルから4万7995ドル、日本円で約514万円から約705万円です。

新型アウトバックは2025年後半、新型アウトバック ウィルダネスは2026年初頭に発売される予定です。