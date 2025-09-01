8月28日 発表 【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）展示ホール1～11/国際会議場/イベントホール

ライアットゲームズは、9月25日から9月28日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に初出展することを明らかにした。

Riot Gamesブースでは、9月9日よりクローズドベータが開始となるRiot Games初の格闘ゲーム「2XKO（ツーエックスケーオー）」の試遊コーナーも設置。タクティカルFPS「VALORANT」やMOBA「リーグ・オブ・レジェンド」、ストラテジー「チームファイトタクティクス」の世界観を体験いただけるブース内コンテンツも展開されるほか、ノベルティも配布予定となっている。

ブース内のステージでは「2XKO」や「VALORANT」、「リーグ・オブ・レジェンド」、「チームファイトタクティクス」のスペシャルステージ＆配信が4日間毎日実施される。なお、詳細情報については、後日発表予定。

Riot Games ブース イメージパース

【「東京ゲームショウ2025」開催概要

会期：9月25日～9月28日

・ビジネスデイ

9月25日10時～17時

9月26日10時～17時

・一般公開日

9月27日9時30分～17時

9月28日9時30分～16時30分

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なる。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合がある。

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）展示ホール1~11/国際会議場/イベントホール

参加費：有料

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催：日経BP、ソニー・ミュージックソリューションズ

