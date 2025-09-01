「プリメーラでは考えられないミス」アトレティコ先制弾で元主審も呆れる誤審「スペインでワースト1、2に入る」
現地時間8月30日に行われたラ・リーガ第3節のアラベス対アトレティコ・マドリーで、オフサイドポジションの選手が決めたゴールが認められる事案が発生した。スペインメディア『アス』などによると、この試合でVARを務めたパブロ・ゴンザレス氏は今節予定していたもう1試合の割り当てが削除されたという。
物議を醸したのは前半7分のシーン。アトレティコが右サイドから攻撃を仕掛けてMFジュリアーノ・シメオネがクロスボールを送ると、ゴール前にこぼれたボールをMFティアゴ・アルマダがシュートした。これはGKに阻まれたが、そのこぼれ球にシメオネが反応。球際を制してから左足でゴール右に流し込んで先制点となった。
ただ映像をよく見ると、アルマダがシュートした際にシメオネはオフサイドポジションだった。この事象ではアラベスのフィールドプレーヤーがGKよりも後方に3人いる珍しい状況ではあったものの、シメオネよりもゴール側にいたのは1人だけ。本来はオフサイドでゴールが取り消されるべきだったが、VARは気づかずに得点を認めてしまった。アラベスはその後同点としたものの1-1の引き分けに終わっている。
現地紙『アス』によると、元国際審判員のイトゥラルデ・ゴンサレス氏は「プリメーラ(スペイン1部)では考えられないミス。VARによるミスとしてはスペインでワースト1、2に入る」と厳しく指摘。同紙によると、VARのパブロ・ゴンザレス氏は同日のレアル・マドリー対マジョルカでアシスタントVARを担当する予定だったが、この事象を受けて担当を外れたという。アトレティコのライバルチームであるR・マドリーのシャビ・アロンソ監督もこの判定を報道陣から訊かれ、「あってはならない間違い」と批判している。
