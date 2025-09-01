モデルで女優の田丸麻紀（46）が1日までに自身のインスタグラムを更新。長男の全国大会の結果を明かした。

田丸は「相変わらず首が入ってない写真を いっぱい撮影してくれる 次男。。。」と7歳の次男が撮影したとみられる写真を投稿。デニムにブラウンのシャツを合わせたカジュアルなコーデを披露した。

さらに「今日は長男の試合」とフェンシングの絵文字を添え、長男の試合中の後ろ姿も公開。「本人的には思うところにまで もう1歩 届かなかった様子 親からしたら全国大会10位 君！よく頑張った！！！といった感じです」と明かした。

「私は小学生の頃、全国で10位になれるもんなんて、どんなけ絞り出しても浮かばない（長男 本人は8位には滑り込みたいと願っていたようだが）」と思いをつづり、「去年より成長した姿がみれて 彼は ちゃんと ポジティブ更新しているように母は感じておるよ」と伝えた。

「そんな私は毎年 物忘れが激しくなったり、疲れが取れなかったり なんて事ない事で相方さんにイライラしたり 全体的に後進していくばかり笑笑」としつつ、「試合後 私の横で 美しい涙を流す長男 むしろ こんなに情熱を捧げる（フェンシングの絵文字）と出会えた君を羨ましくも思う」とつづった。

田丸は、2013年に6歳上の会社経営者と結婚。翌14年8月に第1子男児、18年7月に第2子男児を出産した。