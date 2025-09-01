ONE OK ROCK・Taka、日産スタジアム公演中に左足骨折 「やれることを証明したい」今後の公演続行を宣言
ロックバンド・ONE OK ROCKのボーカル・Takaが、8月31日に行われた神奈川・日産スタジアム公演の最中に左足を骨折した。終演後、自身のインスタグラムにレントゲン写真と動画を投稿し、状況を報告した。
【写真】「ポッキリ。。。」ONE OK ROCK・Takaがアップしたレントゲン写真
ONE OK ROCKは8月30日、31日の2日間にわたり、最新アルバムを携えたツアー『DETOX JAPAN TOUR 2025』の神奈川公演を開催。2日目の後半、ステージ上で左足を負傷したTakaは「わりぃ、左足が動かねぇんだ。でもやめたくない」「初めてこんな格好でステージに立つけど」と語り、車椅子に乗って再登場。その後はお立ち台に座りながら、さらにアンコールでは片足で立って歌いきる姿を見せ観客を熱狂させた。
ライブ後、Takaはインスタグラムに「ポッキリ。。。」と記しながらレントゲン写真をアップし、左足の小指の付け根を骨折したことを明かした。動画では落ち込んだ様子を見せつつも、今後の北海道と大阪公演はやり遂げること明かし、「やれるってことを証明したい」と力強く宣言。「『金を返せよ』と言われたら返す。でも逃げたくない」と、返金対応にも触れながら決意を示した。
「くそ痛い」という言葉どおりの状況にもかかわらず、最後まで歌い抜いた31日の公演は伝説的なライブとなった。ツアーは今後、9月6日に北海道・大和ハウス プレミストドーム、9月13日、14日に大阪・ヤンマースタジアム長居での公演が予定されている。
