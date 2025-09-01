元CBCテレビ・山内彩加アナ、セント・フォース所属を報告 “ご縁”に喜び「びっくりしましたし、嬉しいです」
元CBCテレビの山内彩加アナウンサー（31）が1日、自身のインスタグラムを通じ、セント・フォースに所属となることを発表した。
【写真】元CBC山内彩加アナ、31歳誕生日に結婚発表 直筆の「ご報告」
「ご報告」と題し。「みなさま、いつも温かく見守って下さりありがとうございます。この度、ご縁をいただき、セント・フォースに所属することになりました」と報告。「まさかこんなご縁を頂けるなんて1mmも思っていなかったのでびっくりしましたし、嬉しいです」とつづった。
続けて「引き続き、一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、準備を忘れず、謙虚な姿勢で頑張りますので応援していただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします」と締めくくった。
山内アナは、2017年にCBCテレビ入社。『チャント！』キャスターや『キユーピー3分クッキング』『ザコシ乱入』、ラジオ『北野誠のズバリ』などに出演。今年6月、昨年11月末から体調不良により休職し、今年5月31日付で退社したことを明らかにしていた。7月に結婚を発表した。
