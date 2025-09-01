HYBE × Geffen Records新グループメンバー3人決定 『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』で追加1人を選出へ
2026年春に放送されるHYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』を通じて選出された1人が、同レコードから新たに誕生するグローバルガールズグループのメンバーとして活動することが決定した。
【写真】KATSEYE誕生オーディションに出演していた決定メンバー3人
ABEMAでの配信が決定している『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE Americaが手がける、スカウトプロジェクト。同プロジェクトでは、2026年の全米デビューを見据え、HYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施する。HYBE × Geffen Recordsからデビューする“たった1人”のアーティストを日本で発掘する。
新たなグローバルガールズグループのメンバーには、HYBE初のアメリカ拠点グループKATSEYE（キャッツアイ）を生み出したオーディションプロジェクト『The Debut: Dream Academy』の練習生だったエミリー（EMILY）、サマラ（SAMARA）、レクシー（LEXIE）の3人が決定。同プロジェクトを通じて選出された1人を加えた4人組のグローバルガールズグループとして活動を開始する。
【新グローバルガールズグループ決定メンバー】
■エミリー（EMILY）
年齢：19歳
出身：アメリカ・テキサス州
■サマラ（SAMARA）
年齢：19歳
出身：ブラジル・リオデジャネイロ
■レクシー（LEXIE）
年齢：21歳
出身：スウェーデン ストックホルム
