１日の東京株式市場は大きく売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３５５円安の４万２３６２円と大幅続落。



前週末は欧州時間からリスク回避ムードが強く、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸや仏ＣＡＣ４０などをはじめ軒並み軟調で、米国株市場でもＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに４日ぶりに反落し、特にナスダック指数の下げが大きくなった。東京市場でもこの流れを引き継ぐ形で、日経平均が下値を摸索する動きを強めている。騰落レシオなど投資指標面で足もと依然として過熱ゾーンにあり、９月は株式市場の月間パフォーマンスが低調な月であることも考慮して、目先ポジション調整の売りが誘発されやすい面もあるようだ。



