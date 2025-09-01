ドル円理論価格　1ドル＝146.86円（前日比-0.68円）

割高ゾーン：147.44より上
現値：147.21
割安ゾーン：146.29より下

過去5営業日の理論価格
2025/08/29　147.54
2025/08/28　146.93
2025/08/27　147.39
2025/08/26　147.66
2025/08/25　147.51

（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。