夫婦仲の危機がうわさされる歌手ジャスティン・ビーバー（31）とモデルで実業家のヘイリー・ビーバー（28）夫妻が8月28日、ロサンゼルスで行われたバスケットボールのイベントに揃って出席し、キスをする姿がキャッチされた。

今月結婚7周年を迎える2人は、ジャスティンの薬物使用疑惑やメンタルヘルスに関する懸念からここ数カ月不仲説が取り沙汰されてきた。6月にはヘイリーが結婚指輪をはめずに外出する姿も目撃され、離婚の危機もささやかれていた。

米Usウィークリー誌などによると、ジャスティンは共催するトーナメント「The League x Blem」にヘイリーと共に登場し、コートサイドで飲み物片手に寄り添い、ジャスティンがヘイリーの口元に優しく口づけする姿が目撃された。ジャスティンは自身のX（旧ツイッター）でも、ヘイリーと顔を寄せて互いの舌をタッチするラブラブな写真なども公開している。

7月にアルバム「SWAG」をリリースして歌手復帰を果たしたジャスティンは、この作品がきっかけでヘイリーとの関係が悪化したとの臆測もあったが、ニューシングルのMVでは先月1歳の誕生日を迎えた愛息子ジャック君とヘイリーとの親子ショットを披露。最近になって、アイダホ州に家族旅行に出かけるなど夫婦仲が好転していると伝えられている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）