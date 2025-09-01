アストロＨＤが続伸、ＪＳＴから人工衛星への燃料補給技術の研究開発を正式受注 アストロＨＤが続伸、ＪＳＴから人工衛星への燃料補給技術の研究開発を正式受注

アストロスケールホールディングス<186A.T>が続伸している。この日の寄り前、子会社アストロスケールが、科学技術振興機構（ＪＳＴ）と、協力衛星を対象とした宇宙空間における燃料補給技術の委託研究契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



同契約は、内閣府主導で創設されＪＳＴが推進する「経済安全保障重要技術育成プログラム」（通称「Ｋ Ｐｒｏｇｒａｍ」）において、「複数軌道・電気推進への拡張性、国際市場を意図した国産の化学燃料補給技術開発」の研究開発をアストロスケールが正式に受注したもの。なお、アストロスケールは今年１月に同件に採択されていた。



