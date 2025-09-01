女優の女優の熊谷真実（６５）が１日、自身のインスタグラムで、新たな所属先を発表した。

「９月になりました。今日は石井ふく子先生のお誕生日！先生！お誕生日おめでとう御座います！めでたい日に熊谷からもおしらせです 少し堅い文章になりまーす」と書き出し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度ご縁をいただき、株式会社１０１に所属いたしましたことをご報告申し上げます」とコメント。

「これまで活動を続ける中で、多くのご厚情、ご支援を賜りましたことに心より御礼申し上げます。これまでいただいた経験や学びは、私にとって大きな財産であり、今後の活動の基盤となるものと存じております」とつづり、「自らの可能性をさらに広げ、より多くの方々にお応えできるよう努めてまいる所存です。新しい挑戦に向けて、これまで以上に精進し、少しずつでも確実に成長していきたいと考えております。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」「先生のお誕生日にちなんで９月１日９時１分投稿します！！！」と意気込んだ。

熊谷は昨年４月１日に「１３年在籍させていただきました、株式会社アワーソングスクリエイティブを２０２４年３月３１日をもちまして退社致しました事をご報告させていただきます」と事務所退所を報告。同時に「私事でありますが、この度２０２３年に一般の方と結婚した事も併せてご報告させていただきます」と発表していた。

熊谷は１９８０年、劇作家のつかこうへい氏（２０１０年死去）と結婚したが８２年に離婚。２０１２年に、１８歳年下の書道家・中澤希水氏と再婚し、２０年に中澤氏の故郷である静岡・浜松市に移住。２１年３月に離婚を発表した。３度目の結婚相手については８歳年下で、「キッチン関係の会社を経営」と明かしている。