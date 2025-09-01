横山裕『Golden SixTONES』生出演！差し入れについて「リーダーと慎太郎ありがとうございます」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月30日・31日放送の『24時間テレビ48』。20時45分にゴールしたばかりのチャリティーランナー横山裕が、『Golden SixTONES』の生放送に登場した。

■「本当に完走できてよかった」（SUPER EIGHT横山裕）

SixTONESメンバー一同が大きな拍手で迎えるなか、全力で走りきった横山が登場。改めて、今回のマラソンを振り返り「完走できてうれしかった。やったらやれるっていうところを見せたかった。オカンのこともあったし、弟たちにも協力してもらったから、絶対完走するって決めていた。いろんな皆さんの思いを背負っていたから本当に完走できてよかった」と語った。

この日、休憩地点での城島茂と森本慎太郎からの冷やし茶漬けの差し入れについて「本当においしかった。リーダーと慎太郎ありがとうございます。固形物が食べられへんから、合宿でも体重が落ちたり、足がつったり…今回はリーダーと慎太郎がいろいろ調べて差し入れしてくれて、ありがたかったです」と改めて感謝を伝える場面も。

つらかったタイミングを聞かれ「午後の1時2時ごろ。暑さよりも、先が見えなかったのがつらかった。なんで俺『リーダー越える』とか言ったんやろうって。めっちゃ後悔しましたけど、やって良かったです」と笑顔で語った。

