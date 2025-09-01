ETF売買動向＝1日寄り付き、日経レバの売買代金は151億円と低調 ETF売買動向＝1日寄り付き、日経レバの売買代金は151億円と低調

1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比36.1％増の394億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.1％増の290億円となっている。



個別ではＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> など13銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.22％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は3.09％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は3.04％安と大幅に下落。



日経平均株価が322円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金151億7200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均177億5700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億3700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億8800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が21億8300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が11億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が11億6600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

