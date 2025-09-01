¡Ö¤¤¤äT¥·¥ã¥Ä¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡¡7²ó1¼ºÅÀ10K²÷Åê¸å¡¢»³ËÜÍ³¿¤Î¶»¸µ¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿9Ê¸»ú¤ËÁê¼¡¤°¥Ä¥Ã¥³¥ß
ËÜµòÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬8·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£7²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µß±ç¿Ø¤¬°ì»þÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ12¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5-4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³ËÜ¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡9Ê¸»ú¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³ËÜ¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤ÏÂà¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¸ø¼°X¤¬±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¾Ð¤¤¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÍ³¿¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¤¤äT¥·¥ã¥Ä¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡ª¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼Åê¼ê¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥º¥ó¥È¡¦¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÈÖÁÈÌ¾¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤¬Í³Íè¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSwingJuice¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Ö¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂÇÀþ¤Ï1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤«¤é¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£»³ËÜ¤ÏºÇÂ®97.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.2¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡£4²ó¤Ë¥Ð¥ó¥È¥Ò¥Ã¥È¤È2ËÜ¤ÎÃ±ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó4°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡¢»Í»àµå¥¼¥í¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£12¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£ËÜµòÃÏ¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡4-1¤È3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ëµß±çº¸ÏÓ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬3ÈÖ¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ËÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£»³ËÜ¤Î12¾¡ÌÜ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢9²ó¤ËÂåÂÇ¥¹¥ß¥¹¤¬17¹æ¥µ¥è¥Ê¥é¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë