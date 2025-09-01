日本テレビ系「24時間テレビ48 ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）は、8月30日午後６時半から生放送された。今回は総合司会をお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）、フリーアナウンサー・羽鳥慎一（54）、同局の水卜麻美アナ（38）が務めたが、チャリティーパートナーだった「King & Prince」ファンにとって、消化不良の放送になったようだ。まずは放送当日、メンバーの高橋海人（26）が体調不良のため出演を見合わせ。さらに永瀬廉（26）も、長時間国技館に姿を表さなかったからだ。

今回は総合司会を立てているため、チャリティーパートナーに任命されたタレントが随時、国技館にいる必要はないのだろう。しかし、同じくチャリティーパートナーで俳優の志尊淳（30）や女優の浜辺美波（25）が会場にいたことから、永瀬が姿を見せないことにSNSでも批判が集まっていた。

■番組出演が３分の2も終わってから国技館に登場

「国技館には事前に観覧募集をされていて、キンプリファンが多く応募していましたから……。永瀬さんは、視聴覚障害の子どもたちと考えたバリアフリーな花火を打ち上げる企画を行っており、コーナーVTR終了後も国技館に現れることもなく、ほぼテレビに映る機会がありませんでした。そのVTR放送中は、浜辺さんだけワイプにほぼ映りませんでした。逆もしかりで、浜辺さんの企画の時も不自然なほど永瀬さんが外されていました。ちなみに永瀬さんが国技館に姿を見せたのは翌31日の正午ごろ。番組の3分の2以上が終わっていました。制作側が、7月に熱愛が報じられた浜辺さんとの画面上での"接触"を避けるために徹底配慮したのではないかとみられています。その後も画面上、一緒にならないよう配慮されていました。ただ、永瀬さんや高橋さんの姿を見ようと応募・当選したキンプリファンからは不満の声があがっています」（アイドル誌ライター）

SNSでは《これ永瀬廉目当てで国技館来た人からすると長時間永瀬廉を見れないのも永瀬廉と浜辺美波が同じ場所にいるのを見るのもどちらもつらいやつ》《浜辺美波と同じ場所に居させない配慮？》《永瀬廉国技館来てないって笑 浜辺美波がどけよ笑》《国技館から浜辺美波が離れたらいいのに》という声のほか、《現時点でチャリティーパートナーの永瀬廉よりも山田涼介が国技館にいる時間が長いのはなぜ笑》など、チャリティーパートナー以外のゲストの方が長時間にわたり会場に滞在していることにも不満が募ったようだ。

また、高橋の体調不良はやむを得ない事情だが、高橋のプロデュース企画には事務所の後輩でTravis Japanの松田元太（26）が出演。この代役にはTravis Japanのファンが複雑な本音を漏らしている

「松田さんは昨年5月、京セラドーム大阪で開催された『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』で、休養中だった永瀬さんの代役を務めました。同事務所のタレントの中でもダンスの覚えが早く、パフォーマンスのクオリティーも高いと評価があります。そのため、松田さんは俳優業とバラエティー番組出演など個人活動が積極的で多忙な1人で体調を心配するファンは多い。キンプリはメジャーデビューでは先輩グループ。個々の関係も仲が良いとして知られます。その代役とはいえ、もう松田さんも知名度が上がっていることから、『都合がいいポジションではない』と怒るファンも少なくありません」（週刊誌記者）

キンプリファンにとっては満足のいく放送とはならなかったようだ。

