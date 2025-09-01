8月29日、秋篠宮家長女の小室眞子さんと夫の圭さんが、今月6日に19歳の誕生日を迎えられる弟の悠仁さまの成年式関連行事への出席を辞退したと伝えられた。宮内庁によると、米国在住の眞子さん夫妻に招待状を送付していたが、遠方に住んでいること、幼い子供がいることが辞退の理由だという。

今年4月、筑波大学に入学された悠仁さまは、秋篠宮さま以来、男性皇族として40年ぶりに成年式に臨まれる。一方、眞子さん夫妻の第１子誕生が伝えられたのは、今年5月のこと。29日には、小室さんとともにベビーカーを押しながら、現地のショッピングセンターで買い物する姿が「デイリー新潮」に報じられた。

「ぐずる子供を抱っこしてあやすなど、すでにお母さんぶりが板についている眞子さんは子育てに忙しく、帰国どころではない様子です。夫の小室さんは勤務先の弁護士事務所での昇進や1億円新居の購入が報じられています。眞子さんは小室さんの母、佳代さんの金銭トラブルによって結婚が延期。最終的に一時金を辞退して、結婚。2人は渡米し、自力で安定した生活を勝ち取り、幸せな日々を送っているようです」（皇室ジャーナリスト）

だが、眞子さんは幼少期の悠仁さまの面倒を佳子さまとともにみられていただけに、出席が期待されていた。

■帰国は非公式か？

「子どもが生まれて間もないため、タイミング的に致し方ないところがありますが、公式に招待状を送っているので、宮内庁としては送り迎えを含め、万全の体制で眞子さん一家を迎える用意はあったはずです。眞子さんの本音としては実弟の晴れ舞台に出席したかったのではないでしょうか。ただ、眞子さんがPTSDになるほど批判的な声があがる中、駆け落ち同然で結婚し日本を去った経緯から、特に小室さんが帰国を避けたとか、秋篠宮ご夫妻との関係が依然として芳しくないのではという声もあがっています。今後、日本に帰ってくるとしても、国民に対していい感情を持っていない眞子さん夫妻は、非公式で帰国することになるのではないでしょうか」（女性週刊誌記者）

天皇陛下と秋篠宮さまの妹・黒田清子さんや、紀子さまの弟・川嶋舟さんといった親族も参加する、悠仁さまの成年行事への出席を見送られた眞子さんと小室さん。秋篠宮ご夫妻に初孫をお披露目するのはいつのことになるのか。