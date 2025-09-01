防災士から「愛の炎は消しません！」とツッコまれ

メイプル超合金のカズレーザー（41）が8月26日、都内で行われた「fire limit 120」プロジェクト発表会に出席したときのこと。

【写真】11歳差、バイセクシュアルを公言…二階堂ふみがカズレーザーにベタ惚れした理由

この日は、二階堂ふみ（30）との電撃入籍以来初の公の場。自身もシェアハウス時代に危うく天ぷら火災を起こしそうになり、消化器で助かったというが、防災士から「愛の炎は消しません！」とツッコまれるなど、話題はカズレーザーに集中。結婚してからについて聞かれると、「特にないですね。フワフワしてます」とコメント。祝福の嵐に、「こんなことで喜んでくれるなら定期的に結婚した方がいいのかな」と笑いをとった。

二階堂を“社長”と呼び、「僕より全てしっかりしている。掃除がちゃんと行き届いている」と語っているが、二階堂は以前から「カズ様と共演したい」と語っており、カズレーザーにゾッコンだったようだ。そんな中「カズレーザーと学ぶ。」（日本テレビ系）が9月2日で終了することなどレギュラー2本が終了と報じられ、カズの人気が問題かとザワついている。

元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏がこう言う。

国際問題まで語れるコメンテーターにステージが１ランク上がった

「このところタレントパワーに関係なく、制作費削減でいったん番組終了することが増えています。カズレーザーさんの番組も視聴率が悪いわけでもないし、評判も悪くないので、そのような背景があるのでは。ご自身は頭いい、面白い、かっこいいの三拍子揃ったハイスペックぶりを”あの二階堂ふみが認め”た、お墨付きが得られたことでさらに価値が上がっている。タレントとしても、クイズで活躍する高学歴芸人から、国際問題まで語れるコメンテーターにステージが1ランク上がっています」

ステージが上がった背景には、カズレーザー本人のポテンシャルがある。

「知識豊富で何でもコメントできるだけでなく、たとえ番組が言わせたいことがあっても、絶対自分のスタンスから外れたことは言わない。そうしたブレない姿勢が信用になり、ブランド力になっている。クイズブームもあり、テレビ露出しすぎから小休止しただけでは。むしろ、冷却期間を経て大きく飛躍されるのでは」（鎮目氏）

バッテリィズのM−1準優勝でおバカブームの流れがきているお笑い界だが、ぶっちぎりのハイスぺ芸人・カズレーザーはびくともせず。仕事もプライベートも前途洋々だ。

◇ ◇ ◇

