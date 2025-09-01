1000人以上の取材で身につけた「使えるメモ」のとりかた

だれでも「使えるメモ」をとれる4つのコツ

会議、商談、セミナー、研修、勉強会、タスク整理……仕事をしていると、メモをとるシーンは幾度となくあります。

そこで今回は、これまで編集者として1000人以上に取材をするなかで身につけた「使えるメモのとり方」を紹介します。

1. 「メモのメモ」を用意しておく

思いつくままにメモしていると、あとから見返したときに「なんでこれをメモしたんだろう？」「どういう文脈で出てきた話だっけ？」となりがちです。

会議や商談など「メモをとる可能性が高い場面」では、事前に「メモのメモ」を用意しておく。

これだけで「使えるメモ」を効率的に残せます。

「メモのメモ」といっても、簡単なものでOKです。

ぼくの場合、以下のようなことを書いています。

●------------------------------------------

・上部に「日付、相手」を書く

・「議題」「確認ポイント」「締め切り」「次回アクション」などの見出しを書く

・その見出し内で埋められる部分は埋めておく（事前情報や前回の会議内容など）

------------------------------------------●

「メモのメモ」をあらかじめ作っておくことで、議論したいポイントが可視化されるので、抜け漏れが出にくくなります。

また整理されたメモが簡単に作れて、読み返したときもすぐに理解しやすくなります。

2. その場で「調べる・解決する」

情報の取捨選択ができず、とにかく全部書き留めた。結果、ぐちゃぐちゃのメモができあがる――。

こういう人は、その場で調べたり解決したりして必要な情報を絞る、つまり「できるだけメモをとらない」ようにしてみるのはどうでしょうか。

たとえば、会議中に見知らぬ情報が出てきたとき、その場で簡単なリサーチする、もしくは直接聞いてみる。とくに初めて耳にする言葉だと、聞き間違いをしたまま覚えてしまい、後から調べるのに苦労したり、間違って使って恥をかいたりすることも（ぼくも経験あります）。

取材をしていると、そもそも相手の情報が間違っていることも結構あります。その場で調べて「これですね」と確認しながら進めたほうが、余計なメモが減りますし、その後のやりとりもなくなるのでおすすめです。

3. 視覚的にわかりやすく

とくに重要な内容は、色をつけたり太字にしたりする。

これは実践している人も多いと思います。

ぼくはパソコン派なので、重要度の高い内容は太字に、確認事項や決定事項は赤字にしています。あとは箇条書きや番号付きリストで情報をポイントごとに整理し、視覚的に理解しやすい形でまとめることもあります。

絵を描くのが得意な人なら、イラストをつけるのもいいでしょう。絵が苦手でも、簡単なマークや絵文字をつけておくだけで、情報に「エピソード」を付与することができて、記憶に定着しやすくなります。

4. すぐに整理する

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが「忘却曲線」で示しているように、人間はすぐに忘れる生き物です。

================================

・ 学習後の約20分で、約42％の情報を忘れる

・ 1時間後には約56％忘れる

・ 1日後には約66％忘れる

・ 1ヵ月後には約75〜80％忘れる

================================

メモは、できるだけ早く整理する。後回ししない。

面倒かもしれませんが、これが結果的に時間効率をよくする方法です。

整理するときは、パラグラフごとにまとめる、日本語として整える、順序を入れ替えるなどをして、自分が見やすい形にまとめるのがいいでしょう。

加えて、「感情の振り返り」も重要だと思います。

ぼくの場合、取材時には感情が昂って「おもしろい！」と思っていても、あとからメモを見返して「そこまでじゃないな」と気づいたり、逆に「こっちのほうが読者に刺さるな」と思ったりすることもしばしばあります。

とくに何かしらのアウトプットのためにメモをしている人は、感情の振り返りをしておくことで、「受け手の心の動き」を予測する際のヒントにもなるはずです。

庄子 錬（しょうじ・れん）

庄子 錬（しょうじ・れん）

編集者。

