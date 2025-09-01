¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¿Íµ¤²Î¼ê¤¬Ë¬¤ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡¡ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡8·î31Æü¤Ëºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹©Æ£¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¹¢¤Î¸Î¾ã¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÎÄ´¤â²õ¤µ¤º¤Ë´°Áö¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£º£Æü¤Î²ñ¾ì¤âÃÈ¤«¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¼ýÏ¿¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤òÄ°¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤³¤Î¿Í¡¡¡¡@kodakumi_official ¸öÅÄÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¡£¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡¡¥é¥¹¥È¤ÎÂçµÜ¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤È¸ø±é¸å¤È»×¤ï¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î²Î¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò»ä¤Ë¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤£¡Á¤Á¤ã¤ó¡Å¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Å¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¡¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£