「JFAエースバーンプロジェクト発表会」で元代表選士が登場。シュートはどうやったら強く打てる？ キッズの質問に柿谷曜一朗の答えは…
日本サッカー協会（JFA）と株式会社ポケモンが、JFAソーシャルバリューパートナー契約を締結した。
JFAの公式サイトによると、本契約を機に、JFAチャレンジゲーム「めざせファンタジスタ！」をポケモンデザインにリニューアル。また、元日本代表の柏木陽介氏と柿谷曜一朗氏、元日本女子代表の宮間あや氏がメッセンジャーに就任した。さらに新たな取り組みとして、JFAに登録している第４種（U-12年代）チームに「炎のポケモンビブス」を寄贈するなど、ポケモンを通してサッカーに親しめる企画を実施していく。
JFAとポケモンは、これまでJFAキッズアンバサダー「エースバーン」の幼稚園・保育園訪問や、ポケモンデザインによるJFAチャレンジゲーム「めざせクラッキ！」などを展開してきた。今後はこれらの活動をさらに拡大し、サッカーとポケモン、それぞれが持つ力をかけ合わせて、サッカーを楽しむ子どもたちの挑戦を後押しする。
８月31日には「JFAエースバーンプロジェクト発表会」が行なわれ、柏木氏、柿谷氏、宮間氏も登場。トークセッションでは、子どもたちからの質問に回答。「シュートはどうやったら強く打てますか？」と質問された柿谷氏は、自身も小さい頃はシュートを強く打てず、その経験を踏まえて「シュートを打たなくてもゴールを取れる方法」を考えたという。
「キーパーをドリブルで全部かわせばいい。僕はそうしたんですよ。自分の武器である、細かくドリブルすることを磨いていました」
柏木氏や宮間氏も様々な質問に答えるなど、子どもたちにとっては貴重な時間となったはずだ。なお、メッセンジャー就任に際し、３人は以下のようにコメントを寄せた。
■柿谷氏
「めざせファンタジスタ！」を通じて、サッカーもポケモンもさらに好きになって、成長していく子どもたちの姿が見られることを期待しています！
■宮間氏
日本サッカーを背負っていくみなさんに、ポケモンの進化のようにどんどん進化して、世界に羽ばたいていってほしいです。応援しています！
■柏木氏
サッカーとポケモン、どちらも“仲間と楽しむ”ことができるのが共通点。今回プレゼントされるビブスで、より仲間との絆を深めてほしいです。「めざせファンタジスタ！」もぜひ楽しみながらチャレンジしてください。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
