【みんなの悩み】子どもが一瞬で笑顔になる方法を教えて

子どもが一気に笑顔になる方法を教えてください！

【てぃ先生の答え】まず、ぬいぐるみを頭にのせてください！

ママパパがぬいぐるみやおもちゃを自分の頭に乗せて、子どもに向かって「今からごあいさつするね！ こんにちは〜！」と言いながら、お辞儀をしてください。

すると、頭にのせたぬいぐるみやおもちゃが下に落ちますよね。そうしたら「落ちちゃった！」って笑いながら言ってください。そしてもういちど頭にのせて、同じことをくり返します。最初から笑う子もいますし、何度かくり返すと笑う子もいます。ポイントは大人が恥ずかしがらずに、笑顔でやることです。

「また起こりそうだ！」からの「やっぱり落ちた！」で笑う

「落ちるぞ、落ちるぞ」という期待と、実際に落ちたときの満足感がいい刺激になります。ものが落ちること自体が子どもにとっておもしろいので、落ちるタイミングを変えたり、乗せるものを変えたりしながら、何度も楽しんでください。

