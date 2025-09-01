彼氏に対して失望する瞬間８パターン
交際は極めて順調、彼女だって楽しくて仕方がないはず・・・。そんなふうに安心していたのに、彼女の態度が急によそよそしくなったり、明らかに冷たくなったらどうしますか？そんなとき、自分では気づいていなくても、もしかしたら彼女をがっかりさせるようなミスを犯しているかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性を対象に、「彼氏に対して失望する瞬間」というテーマで意見を大募集。世の女性の本音をまとめてご紹介します。
【１】内緒で合コンに行くなど、明らかに新しい出会いを期待しているとき
「彼女がいるのになぜ合コンへ？」（２０代女性）、「いっしょにいるのに、ほかの女をチラ見するなんて。」（１０代女性）など、彼氏の気持ちがフラフラしている様子は、些細なことでも女性のプライドを傷つけます。浮気心を見抜かれたときは、とにかく誠意を尽くして謝りましょう。本気で相手を思う気持ちが伝われば、男性に向けられた「失望」が「希望」に変化する可能性もゼロではありません。とはいえ「接待ゴルフと偽って、ほかの女と温泉に行っていた！」（３０代女性）など、「明らかなルール違反」は論外です。
【２】突然、会社を辞めるなど、将来に対する考えが甘いと気づいたとき
「次の就職先も決まっていないのに『また会社辞めちゃったー！』とヘラヘラ笑っている彼。これからどうするつもりなのか、怖くて聞けなかった。」（３０代女性）、「『お金？なくてもなんとかなるっしょ。』って、その自信はどこから？」（２０代女性）など、楽観主義の男性に対して、現実的な考えを持つ女性がいらだつケースです。「付き合うだけならいいけど、結婚は無理。」（２０代女性）というように、将来を見据えたとき、女性のほうが物ごとをシビアに判断する場合があるので、肝に銘じておきましょう。
【３】「デートはパチンコばかり」など、自分の都合しか考えていないと感じたとき
「競馬場やパチンコ店に行くのはデートじゃない！わたしが観たい映画にも付き合ってほしい。」（２０代女性）、「自分の親には挨拶しろとかうるさいくせに、うちの親には会おうともしない。」（３０代女性）など、「目に余る彼氏の身勝手さ」に関する意見が多く寄せられています。「風邪で咳をしているわたしの横でタバコを吸うな！」（１０代女性）という例にいたっては、健康被害が生じているだけに悪質度が高いと言わざるを得ません。彼女の要望を聞き入れたり、言葉にしなくても気持ちを汲み取る配慮を忘れたくないものです。
【４】口先ばかりで行動が伴わないとき
「『俺の夢はバンドデビューだ！』と豪語すること５年。まだバンドすら結成していないのに。」（２０代女性）、「『長者番付にのるぞ！』って、具体的にどうするの？」（２０代女性）というように、ビッグマウスなところがある男性に多く見られるパターンです。「『あんな会社、いつでも辞めてやる！』と文句だけは立派なくせに、転職活動もせず、現状に甘んじている。」（３０代女性）などは、少々辛口な意見ですが、根拠や決意の足りない発言は、度重なると相手をうんざりさせることになるので、ほどほどにしておきましょう。
【５】相談しても『ふーん。』で終わらせるなど、思いやりが感じられなかったとき
「相談があって長文メールを送ったら、『ふーん、そうなんだ。』というたった一行の返信。あまりにも冷たい。」（１０代女性）、「１８年一緒に暮らした愛犬が亡くなって泣いているわたしに、『お墓に埋葬するなんて、最近の犬はぜいたくだね。』と言い放った。」（２０代女性）など、男性が悪気なく言ったことに対して、女性が深く傷ついているケースです。こうした場合、女性が励ましやなぐさめの言葉を期待していることは、少し考えればわかるはずなので、意識して相手の気持ちを思いやる姿勢を心がけましょう。
【６】元カノとこっそり会っていたなど、隠しごとが発覚したとき
「連絡先を知らないと言っていたはずの元カノと会っていた。」（１０代女性）、「ブログをやっていることを教えてくれず、友だちに言われて初めて知った。」（２０代女性）など、とにかく「隠しごとをされる」というのは気持ちのいいものではありません。ブログの存在を教えてもらえなかった女性は、「事情を正直に言ってくれたら、普通に応援するのに。」と語っており、ちゃんと説明すれば理解を得られることもあるので、彼女に打ち明けられずにいる秘密を抱えていたら、腹を割って話してみるのもひとつの手だと思います。
【７】食事のメニューを決められないなど、優柔不断な態度だったとき
「何を食べようかとか、些細なことでも決められず、少しもリードしてくれない。」（２０代女性）、「誰にでもいい顔をしようとして、あいまいなことしか言わない。」（３０代女性）というように、彼氏の「優柔不断な態度」に不満を募らせている女性は少なくありません。「ゆくゆくは結婚を考えているのに、彼氏がどうしたいのか気持ちがわからない。」（３０代女性）など、今後のふたりの関係に不安を感じさせている可能性もあるので、いざというときには決断できるという姿勢を、どこかで見せてあげるのも思いやりかもしれません。
【８】案外ケチだと知ったとき
「しっかり稼いでいるくせに、自分のこと以外には決してお金を使おうとしない。」（３０代女性）、「口癖が『もったいない。』って、なんか女々しい。」（２０代女性）など、「ケチ」な側面が女性をがっかりさせているパターンです。「『俺は倹約家だから。』と言うけれど、誕生日ディナーがファミレスって、寂しすぎる。」（２０代女性）というように、「節約」は悪いことではないものの、度が過ぎると「単にせこい」と思われかねないので、お金の使い方には多少のメリハリが必要だと考えておいたほうがよさそうです。
参考になる意見はありましたか？すでにここに挙がったような態度や行動を取ってしまった場合には、早急に対策が必要かもしれません。男性のタイプや女性との関係によって、ほかにもＮＧとされる態度や行動が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
