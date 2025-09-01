完成目前の企画「一人でやる」と同期に裏切られ、決別した話【ママリ】

人から頼まれると断れない性格の主人公・りえさん。仲の良い同期・K子に仕事を手伝うよう頼まれ、いつも快諾していました。しかし、出世欲の強いK子に利用されていたと気づき、りえさんが自分らしい生き方を探し始めます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。山吹いろ・金銭トラブル漫画(@yamabuki___iro)さんの『同期に利用されて捨てられました』をごらんください。

アイデアを出し合う仲のいい同期だと思っていた

りえさんとK子は部署は違いますが、とても仲が良い同期です。K子が行き詰まった企画を助けるのはいつもりえさんの役目。それは、りえさんも好きでやっていたことでした。



いつものようにお願いをされたりえさん。断る理由もなく、引き受けることにします。しかし、当初はお互いアドバイスを出し合う仲だったはずなのに、いつの間にか、りえさんはいいように使われていると自覚し始めるのでした。

他人に厳しく自分に甘い、テイカーな一面

K子は企画を通すために、りえさんの通常業務より優先してほしいと無茶を伝えてきます。他人に厳しく自分に甘い態度に、りえさんは次第に疲れ、モヤモヤした気持ちをつのらせます。

人の成果を簡単に横取り？

企画の終わりがに見えてきたころ、りえさんはK子から「手伝いは不要」と言われてしまいます。まるで最初から自分ひとりだけの企画だとでも言いたいかのようなK子。りえさんにさんざん手伝わせ、手柄を独り占めする様子にりえさんは失望しました。



こういう人のために、今まで頑張ってきたなんて…。りえさんはK子との付き合いをやめようと決断するのでした。

搾取型人間に自分を安売りしなくていい

りえさんは、我慢の限界を迎えてもう企画は手伝わないことをK子に伝えます。すると、K子はりえさんに対して今までの感謝を伝えるどころかひどい暴言を浴びせました。



結局、K子はパワハラを指摘されて、出世コースから外れることに。りえさんは退職後、同期を自分の道具のように使い搾取していたK子と離れることができ、充実した日々を送っています。



時間や労力は有限です。気軽に差し出していると、断ることができなくなってしまいます。せっかく磨いた自分のスキルは、自分のために使いたいですよね。

