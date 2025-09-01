◇ナ・リーグ ドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回4安打1失点、メジャーでの自己最多タイとなる10奪三振を記録するなど、確実に試合をつくり、12勝目の権利を手にしてリリーフ陣にマウンドを託した。2番手・スコットが痛恨の同点3ランを浴びたため、12勝目は幻と消えたが、勝負の9月、そしてポストシーズンに向け、大きな収穫と手応えを得た登板となった。

勝ち星こそ付かなかったが、内容は満足できるものだった。150キロ台後半の直球にカーブ、スプリット、カットボールなど持ち球を駆使し、ダイヤモンドバックス打線を手玉に取った。4回に3本の安打を集められて1点を失ったが、最少失点にとどめる粘りも発揮。安定して7回を投げ抜いた。

「変化球もよかったので、まっすぐも結構どんなカウントでも思い切ってゾーンに投げていけましたし、しっかりいいコンビネーションというかそんな感じでした」と振り返る投球内容。その中で自身が最も評価した部分は「無四球」だった。

「しっかりいいフォームでしっかり腕を振って、思いっきり投げていけた中で、フォアボールがないというのはすごく調子のいい証拠だと思いますし、これを続けていけるように頑張りたいと思います」

立ち上がりから抜群の制球力で投球を組み立て、先頭打者は一度も出塁させなかった。無四球は今季4度目。7回を投げての無四球は4月18日レンジャーズ戦以来、2度目だった。

新人捕手のラッシングとのコンビネーションも好投につながる一つの要素だった。正捕手のスミスと「本当に、どちらがいいとかそういう意味では全くないですけど」と前置きした上で「全力でサポートしてくれますし、フォームの面もアドバイスをくれたり、そういったところも凄く見えてるなと言いますか。凄く頭もいいですし、熱い男ですので、凄く好きです」と言う。

この日でラッシングとは3試合連続でのコンビ。関係性は深まってきている。「捕手は、配球はもちろんそうですけど、ピッチャーをリードするっていうのが役目だと思うので、すごい助かりますし、頼りにしています」と笑顔で話した。