アツギが贈る秋冬の新ブランド「AZGI」誕生♡世界へ広がる上質レッグウェア

アツギから、2025年秋冬シーズンに新たなラグジュアリーブランド「AZGI」が登場します。サステナブルな素材と高いファッション性を融合させた同ブランドは、タイツやソックスを通じて脚を美しく彩ります。世界に向けて発信される「AZGI」は、女性のライフスタイルに寄り添いながら、しなやかで心地よいレッグウェアを提案。百貨店と公式オンラインショップで手に入る特別なコレクションに注目です。

アツギ「AZGI」が秋冬にデビュー

「AZGI」はアツギが世界展開を見据えて立ち上げた新ブランドです。名前には「A to Z」「Global」「Intelligence」の意味が込められ、海外でも親しみやすい響きを持たせています。

ブランドメッセージは「リュクスな、脚装。」。国際的に活躍する鈴木亜美さんをイメージモデルに迎え、ビジュアルを通じてエレガントな世界観を表現しています。

3つのラインで彩る脚元の美学

AZGIは「Luxury line」「Essential line」「Collection line」の3ライン展開。Luxury lineではカシミヤやシルクを高混率で使用し、1足14,300円～26,400円でしなやかな肌触りを実現。

Essential lineはツヤや透明感を重視し、3,080円～6,270円で上質な日常を演出。Collection lineはデザイン性を重視し、4,290円～14,300円でエレガントなスタイルを提案します。

全23型の展開と価格・サイズ詳細

展開は全23型。サイズはタイツ・ストッキングがM、L、M～L、L～LL、ニーハイソックスが22～25cm、23～24cm、23～25cm、24～25cm、ソックスが23～24cm、24～25cm。

天然素材やリサイクルナイロンを用い、環境に配慮した仕立てが特徴です。百貨店とオンラインショップで展開され、アツギオンラインショップでは2025年10月1日（水）より販売スタート予定です。

脚元から始まる秋冬のラグジュアリー体験

新ブランド「AZGI」は、環境へのやさしさとファッション性を兼ね備えた特別なレッグウェア。

素材、デザイン、履き心地のすべてにこだわったラインナップは、日常の装いをより華やかに、そして心地よく導いてくれます。

秋冬のおしゃれをワンランクアップさせたい女性にぴったりのAZGI。上質なタイツやソックスで、脚元からラグジュアリーを感じてみませんか？♡