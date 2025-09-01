スーパーでのトラブルを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より『店の名は』を紹介しよう。

【漫画】本編を読む

■レジで商品やお金を投げつけるのはやめてほしい

レジの支払いで、小銭を投げてよこす


レジチェッカーはいろいろなお客さんと遭遇する。今回は、ペーパータオルを買いに来た人の話。レジに来るなり商品を投げ、「領収書」と一言。「198円です」というと、200円を投げた。

02


03


「2円のお返しです」と言う間もないくらいの早さで、おつりをひったくって持っていく。「職場も大変かもしれませんが、スーパーに来て憂さ晴らしするのはほんとやめてほしいです」と狸谷さん。そのお客さんは、国道沿いのラーメン屋のTシャツを着ていた「店の看板背負っていても、自覚のない人がいますよね」と共感の声が届く。

狸谷さんは同じ接客業のあるある事例をLINEスタンプとして発売中。「現在、チェッカー鳥海さん 第2弾のLINEスタンプが配信中！文字なしのリアクションスタンプなので、何かと使いやすいと思います。第2弾も、ぜひよろしくお願いします」(狸谷さん)

■取材協力：狸谷(@akatsuki405)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。