コーヒーで旅する日本／九州編｜クラシカルなサイフォンとストリートカルチャーの組み合わせ。「SHIROUZU COFFEE ROASTER」
全国的に盛り上がりを見せるコーヒーシーン。飲食店という枠を超え、さまざまなライフスタイルやカルチャーと溶け合っている。なかでも九州・山口はトップクラスのロースターやバリスタが存在し、コーヒーカルチャーの進化が顕著だ。そんな九州・山口で注目のショップを紹介する当連載。店主や店長たちが気になる店へと数珠つなぎで回を重ねていく。
【写真】スペシャルティコーヒーとサイフォンという珍しい組み合わせ
九州編の第123回は福岡市中央区にある「SHIROUZU COFFEE ROASTER」。福岡市内でコーヒーショップが増え始める少し前の2012年オープン。同時期に開店し、今の福岡のコーヒーシーンを代表する店はいくつかあるが、同店はそういった店とは一線を画す形でファンを増やしてきた印象がある。その大きな理由は、サイフォンによる抽出。
2010年代だとコーヒーの抽出といえば、フレンチプレス、ハンドドリップ、エスプレッソマシンを採用している店が多かった。それはスペシャルティコーヒー全盛の時代だったからで、サイフォンで抽出しているのは昭和のコーヒーカルチャーを色濃く残す老舗喫茶のみ、というイメージは少なからずあった。それでも「SHIROUZU COFFEE ROASTER」のオーナー、白水和寿さんはサイフォンでの抽出にこだわり、当然今もそれを続けている。その理由は白水さんが真摯に、そして無骨にコーヒーと向き合ってきたから。知識ゼロだったゆえに選んだコーヒーの入口が、今は同店のぶれないアイデンティティになっている。
Profile｜白水和寿(しろうず・かずとし)
福岡県春日市出身。高校卒業後、アパレルのショップ店員に。約6年勤務した後、一念発起してコーヒーの道へ。福岡市内の老舗喫茶で就職し、約5年間知識を蓄え、接客・サービス・抽出スキルを磨く。2012年、1店舗目として中央区港に「SHIROUZU COFFEE」をオープン。2015年に警固店を出店したタイミングで「SHIROUZU COFFEE ROASTER」に改名。警固店は2025年3月にリニューアル。
■ファッションからコーヒーの道へ
オーナーロースターの白水さんは、もともとアパレル出身。ショップ店員として数年働き、ストリートカルチャーやアート、音楽に対して広くアンテナを張っていた。そんな白水さんがコーヒーに興味を抱いたのは、シンプルに休憩のお供に常にそばに缶コーヒーがあったから。
「ショップ店員として働いていたとき、休憩のお供には不思議と缶コーヒーが欠かせなくて。別においしいと思って飲んでいるわけでもなく、当たり前に缶コーヒーがあって、先輩や後輩に飲み物を差し入れするにも、とりあえずコーヒーにしとくか、という感じで」
そんな風に常に身近にコーヒーがあった白水さんは、一生続けていく仕事を考えたとき、アパレルショップのスタッフとして働くことに疑問を感じ、違う道を模索し始める。そこで、たくさんの人に求められるものとして選んだのがコーヒーだった。
「果たして自分が飲んでいるコーヒーがおいしいのか、おいしくないのか。それもわからずコーヒーの世界に飛び込むことに決めたんですが、今考えるとものすごく無謀ですよね(笑)。ただ逆にそれが私にとってはよかったのかもしれません。コーヒーの知識ゼロ、コーヒー業界のトレンドも知らず、知人に教えてもらって訪れたのが『珈琲舎のだ』でした。当然ですが、普段飲んでいるコーヒーとは比べ物にならないくらいおいしいコーヒーを『珈琲舎のだ』で体験し、すぐに履歴書を用意して、求人に応募しました」と当時を振り返る白水さん。
珈琲舎のだは福岡を代表する老舗喫茶で、創業以来、変わらずサイフォンでコーヒーを淹れている。白水さんは同店に約5年勤め、イチからコーヒーの基礎を学んだ。この選択が「物事を学ぶなら厳しい環境だとしても、しっかりとしたところで」と考える白水さんの真面目な人柄をよく表している。
■サイフォンが逆に目新しさに
もともと、どこかに雇われて仕事をするというのは自分の性には合っていないと考えていた白水さん。珈琲舎のだに入ったときから独立願望を持っていて、30歳になったのを機に2012年、福岡市中央区港に「SHIROUZU COFFEE」を開業。最初は自家焙煎は行わず、3年ほどは純粋にコーヒー主体のカフェとして営業を続けた。そこでポイントになったのが修業先で学んだサイフォンによる抽出だ。
店のスタイルはいわゆるカジュアルなカフェで、来店する客層も若者が多かったが、そこでクラシカルな抽出器具であるサイフォンがいい意味でギャップになった。着実に店のコーヒーのファンを増やし、2015年に転機を迎える。それが中央区警固の2店舗目の開業と、自家焙煎へのシフトだ。
もともと珈琲舎のだで焙煎にも携わっていたものの、あくまでサポートという程度。ただ、自身のカフェを営む中で、もっと「SHIROUZU COFFEE」らしさを表現していきたいと強く考えるようになった白水さん。
「おのずと焙煎に興味を持ち、たどり着いたのが生豆の個性やフレーバーをしっかりと表現した、いわゆるスペシャルティコーヒーらしい一杯でした。当時、いろいろ情報を調べてそれらを引き出しやすい焙煎機であるギーセンを採用したのですが、この選択は正解でしたね。ギーセンの焙煎機は浅めの焙煎も、深めの焙煎もどちらも理想的なバランスの味わいを作ることができると感じています」と白水さん。そのタイミングで焙煎経験のあるスタッフが入社してくれたこともあり、着実にロースタリーカフェの土台を構築。屋号もそのころから「SHIROUZU COFFEE ROASTER」と改め、より店の個性を磨き上げていく。
自家焙煎を始めてからコーヒー豆のラインナップも多様になり、現在は浅煎りから深煎りまで幅広い焙煎度合いの豆を用意。一番人気はコクと甘みのバランスが良い中深煎りのハウスブレンド「港ブレンド」だが、最近では発酵系プロセスを施した、超個性的なフレーバーを有するコーヒーもスポットで用意。オーセンティックなコーヒーも大切にしつつ、目新しさやトレンドも発信する型にはまらないスタイルでコーヒーライフを提案しているのは、「SHIROUZU COFFEE ROASTER」ならではだろう。
■メニュー豊富でカフェとしても魅力的
今回足を運んだ「SHIROUZU COFFEE ROASTER 警固店」はカフェ利用がメインの店舗。2025年3月に内装を全面的にリニューアルし、より快適に過ごせる空間になっている。特に目を引くのが店内の随所に飾られたアート作品。
もともとアパレル出身で、ストリートカルチャーや音楽にも造詣が深い白水さんらしさが光り、インダストリアル風のインテリアなどかっこいい空間づくりが印象的だ。
メニューも幅広く、同店のアイデンティティでもあるサイフォンで淹れるコーヒー(530円〜)、エスプレッソベースのラテ(550円)といった定番のほか、チャイラテ(580円)、フロート系ドリンク(600円〜)などバリエーション豊富。フードもアボカドとチーズのホットサンド(780円)、ツナとひよこ豆のホットサンド(780円)、プリン＆クリーム(450円)、ベイクドチーズケーキ(550円)など選択肢は多い。1人でも2〜3人でも、軽いランチ、カフェ利用などさまざまなシーンで重宝する。気軽に「SHIROUZU COFFEE ROASTER」らしい型にはまらないコーヒーを楽しんでみてほしい。
■白水さんレコメンドのコーヒーショップは「KRANZ&CO」
「北九州市にある『KRANZ&CO』をおすすめします。オーナー・羽立くんはもともと当店の焙煎士を務めてくれていました。羽立くんが焙煎するコーヒー豆はどんな焙煎度合いであってもバランスがいい。プロファイルをしっかり構築しているのはもちろん、勘所がいいんだと思います。マンションが建ち並ぶ一角にポツンとたたずむ隠れ家的な店の雰囲気もいいですよ」(白水さん)
【SHIROUZU COFFEE ROASTERのコーヒーデータ】
●焙煎機／ギーセン半熱風式6キロ
●抽出／サイフォン、エスプレッソマシン(LA MARZOCCO)
●焙煎度合い／浅煎り〜深煎り
●テイクアウト／あり
●豆の販売／あり(100グラム690円〜)
取材・文＝諫山力(knot)
撮影＝坂元俊満(To.Do:Photo)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
