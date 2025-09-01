2026年後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインで女優の石橋静河（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。所属していた事務所「Plage」を離れ、女優の宮崎あおい（39）や長谷川博己（48）らが所属する「ヒラタインターナショナル」に同日付で移籍することを発表した。

石橋は青空の写真とともに「ご報告」とし「この度、長年お世話になったPlageを離れ、ヒラタインターナショナルに所属する運びとなりました」と発表。

「役者としてゼロからスタートし、右も左もわからない私を支え、土台を作ってくださったPlageには、感謝しかありません」と感謝した。「これまで支えてくれた方々への恩を胸に、新たな出会いに感謝しながら、より一層精進して参ります。今後とも応援よろしくお願いいたします。石橋静河」と呼びかけた。

また前所属先の「Plage」も公式SNSを通じ報告。「石橋静河が弊社を退所し、2025年9月1日より株式会社ヒラタインターナショナル所属となりますことをご報告させていただきます」と同日付での移籍を発表し「これまで、さまざまな形で支えてくださったすべての皆さまに、この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。今後ともどうか変わらぬご声援を心よりお願い申し上げます」と記した。

移籍先「ヒラタインターナショナル」では新たなホームページも開設され「石橋静河がヒラタインターナショナルに所属しました」と伝えた。

石橋は1994年生まれの東京都出身。俳優・石橋凌と女優・原田美枝子の次女で、2015年に俳優デビュー。4歳からクラシックバレエを習い、米・カナダ留学を経てコンテンポラリーダンサーとしても活躍した。2017年に初主演作「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」でブルーリボン賞ほか、多数の新人賞を受賞すると、以降、「東京ラブストーリー」（フジテレビ）、「大豆田とわ子と三人の元夫」（フジテレビ）などの話題作に抜擢された。

23年には大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に静御前役で出演。今年5月29日には2026度後期の連続テレビ小説（第115作）「ブラッサム」でヒロイン葉野珠（はの・たま）役を演じることが発表され話題となった。