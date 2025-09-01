【べらぼう】新之助の生涯、服部半蔵（有吉弘行）は何者？歌麿ならではの絵…8月31日放送回の各シーン解説

世の中が切羽詰まっている時に、エンターテイメントで人を救うことはできるのでしょうか。

天明の打ちこわしを収束しようと、蔦重（横浜流星）が田沼意次（渡辺謙）に進言した「お救い銀」。

銀三匁二分で米一升と交換するという破格の救済措置ですが、打ちこわしの渦中にある庶民たちを注目させるために、浄瑠璃行列をもって人々を惹きつけたのでした。

これまで社会を混乱に陥れ、田沼政権を崩壊に導くために暗躍してきた丈右衛門だった男（矢野聖人）は蔦重の暗殺を謀りますが、これを新之助（井之脇海）が庇います。

永年の仲間であった新之助の死に悲歎する蔦重の元へ、喜多川歌麿（染谷将太）が「ならではの絵」を見せに来ました。

いっぽう大奥では大崎（映美くらら）が高岳（冨永愛）を脅し、ついに松平定信（井上祐貴）の老中就任を認めさせるのですが……果たしてどうなることでしょうか。

それではNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第33回放送「打壊宴太女功徳（うちこわし えんためのくどく）」気になるトピックを振り返ってまいります。

小田新之助の生涯を振り返る

永年支え合ってきた蔦重と新之助。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

貧乏な侍の三男に生まれ、亡き平賀源内（安田顕）の門を叩くも、頭角を現すことなく世に埋もれた新之助の生涯を振り返ってみましょう。

物語では序盤から登場しており、吉原遊郭でうつせみ（小野花梨。ふく）といい仲になったり、蔦重の事業を手伝ったりと存在感を発揮していました。

うつせみの過酷な状況に心を痛めるあまり、駆け落ちするもあっさり捕まってしまい、衝動的に切腹を図る場面も印象に残っています。

しばし時節を待ち、吉原の俄祭りでうつせみと再会。喧騒の中で神隠しに遭ってしまった場面は、本作でも屈指の名場面と言えるでしょう。

無事に逃げおおせた二人は、農村へ転がり込んで平和な暮らしを営みますが、それも束の間。浅間山の大噴火に遭遇して餓死寸前まで追い込まれ、ほうほうの体で蔦重の元へ逃げ込んできたのでした。

深川の貧乏長屋で暮らす内にとよ坊も生まれ、生活再建に苦闘する新之助。しかし蔦重の支援が仇となり、困窮した押し込み強盗に妻子を奪われてしまいます。

こんな世の中はおかしいと声を上げ、世を正すため、新之助は打ちこわしに立ち上がりました。

どこまでも真面目に誠実に、地に足をつけて生きようとしながら、世の理不尽から逃れられない……そんな当時の庶民を代表するような人物として、成功者である蔦重や、権力者たちとは違った目線で物語に深みを出してくれました。

浄瑠璃行列、江戸市中を練り歩く

富本斎宮太夫の美声が巷に響く。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

♪天から恵みの銀が降る〜三匁二分（さんもんめにぶ）、米一升〜声は天に届いた〜届いた〜♪

富本斎宮太夫（新浜レオン）の唄に三味線太鼓が鳴り響き、江戸市中を浄瑠璃行列が練り歩きました。

銀三匁二分で米一升と交換することを、幕府が約束してくれた……自分たちの願いが天に通じたのだと、蔦重らの浄瑠璃行列に実感したのでしょう。

江戸城中では「武士が町民に屈するのか」など救済措置に反感の声も上がっていましたが、江戸全体を巻き込む打ちこわしに驚愕した幕府は、お救い銀によって何とか難局を乗り切ります。

その宣伝を丸投げもとい一任された蔦重が考えた演出が、今回の浄瑠璃行列でした。歌と踊りと芸術が、人々の怒りを喜びに変えてしまった様子は、まさに「エンタメの功徳」と言えるでしょう。

血なまぐさい斬り合いは野暮なお侍さんに任せて、江戸っ子はどこまでもカラッと行こう。世を混乱に陥れようとする策謀に負けず、蔦重もまた難局を切り抜けたのでした。

丈右衛門だった男は長谷川平蔵（中村隼人）が射止め、江戸市中の混乱は収束していきます。

黒箱の中身は「死を呼ぶ手袋」

「今ごろ上手くやっているかな？」先週、大崎に黒箱を渡した一橋治済。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

一方、大奥では大崎が高岳を訪ね、先週の黒箱から「死を呼ぶ手袋」こと亡き徳川家基（奥智哉）の籠手を取り出しました。

わざとらしく毒をほのめかし、調べさせる（高岳に疑惑が向けられる）と脅して松平定信の老中就任に同意させます。

とっくに処分したかと思っていたら、まだ持っていたんですね。

かくして定信が老中になるかと思いきや、言うに事欠いて「首座でなくては嫌だ（意訳）」などとのたまいました。田沼に米を送らなかった芝居と言い、なかなか老獪になってきましたね。

今は反田沼で結束？しているけれど、定信の台頭は危惧している一橋治済（生田斗真）は「田安家十万石を献上するならば考えなくもない（意訳）」と牽制。こちらも相変わらず一筋縄ではいきません。

曲者に成長してきた定信の存在が、今後お城の魔物たちとどんな化学変化を起こすかが、今後の見どころとなるでしょう。

『べらぼう』松平定信（井上祐貴）を転落へと追い詰めた事件とは？正論の押し付けが仇となり一橋治済とも対立

松平定信に仕える服部半蔵（有吉弘行）とは何者？

有吉弘行演じる服部半蔵正礼。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

白河小峰城にて、江戸の打ちこわしが収束した旨を定信に告げる服部半蔵。一瞬「！？」となった方も少なくないかも知れませんね。

彼は徳川家康に仕えた鬼半蔵こと二代目服部半蔵正成の子孫で、諱を服部正礼（まさよし）と言います。

安永3年（1774年）に家督を継いで定信を支え、天明の大飢饉では国内の領民救済に尽力。やがて定信が幕政に参加すると、江戸家老として補佐に辣腕を振るいました。

幼少期から絵双紙（草双紙）が大好きで、大人になってからも黄表紙のファンとして新作を買い求めています。

そんな半蔵は天明8年（1788年）に刊行された恋川春町『悦贔屓蝦夷押領（よろこんぶ ひいきのえぞおし）』と朋誠堂喜三二『文武二道万石通（ぶんぶのにどう まんごくとおし）』を読み、これらの作品が御政道批判（風刺）であると見抜きました。

半蔵は定信に両作に込められた意味を進言し、彼らの運命を大きく左右することになります。

かつて家康の懐刀であった半蔵よろしく、定信の懐刀として活躍する半蔵。今後も楽しみにしておきましょう。

歌麿「ならではの絵」画本蟲ゑらみ（虫選び）

蔦重を励ます歌麿。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

以前に歌麿「ならではの絵」を探求し、画風の確立に挑むもトラウマに苦しんだ歌麿。

旧知の鳥山石燕（片岡鶴太郎）に弟子入りし、選んだテーマが身近な植物や虫たちでした。

本作OPでも登場する虫たちは歌麿の筆によるもので、まるで生きているかのような姿が生き生きと描かれています。

『べらぼう』喜多川歌麿（染谷将太）ブレイク前夜に耕書堂から出版された「画本虫ゑらみ」が圧巻の画力！

かつて「目に見えないモノを描いてやらないと、誰にも見えないまま消えてしまう」と石燕が言った通り、生きている内に生きている姿を写しとることが、歌麿にとって己の使命と感じたのでしょう。

「……いつかは消えていく命を、紙の上に残す。命を写すことが、俺のできる償いなのかも知れねえって思い出して、近ごろは少し、心が軽くなってきたんだよ」

新之助の墓前で「自分がこの人たちを墓穴掘って叩き込んだ」と自責する蔦重に、歌麿は答えました。

「新さんって、どんな顔して死んだ？いい顔しちゃいなかった？さらいてぇほど惚れた女がいて、その女と一緒になって。苦労もあったろうけど、きっと楽しいことも山ほどあって。最後は世に向かって、てめぇの思いをぶつけて貫いて。だから、とびきりいい顔しちゃいなかったかい？」 「いい顔だったよ。今までで一番いい顔で男前で……お前に、写してもらいたかった。写してもらいたかったよ！」

人の一生をつぶさに振り返れば、誰だって写すに値するだけの尊さがある。そんな視点が、歌麿の画風に織り込まれていったのかも知れませんね。

第34回放送「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」

老中首座に就いた定信（井上祐貴）は厳しい統制を始める。処罰の危機にあった南畝（桐谷健太）は、絶筆を宣言。蔦重（横浜流星）はある決意で意次（渡辺謙）の屋敷を訪れる ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

粘りに粘り続けてきた田沼政権も、松平定信の登場でいよいよ終焉を迎えようとしていました。サブタイトルは意次と蔦重の別れ（やりとり）でしょう。

そして始まる寛政の改革（倹約令や表現規制など）を前に、蔦重は皆に決意を宣言します。

「書を以て、抗いてぇと思います」

果たして今度はどんな企画を打ち出すつもりなのでしょうか。実に楽しみですね！