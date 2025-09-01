マジか！ 注目の三菱新型「デリカミニ」公開！N-BOX・タント・スペーシアとの違いは？ボディサイズ・グレード・価格帯などで比較！

新しいデリカミニ出たー！ ライバルとの違いは？

2025年8月22日に、三菱はフルモデルチェンジした新型「デリカミニ」を初公開しました。

すでに受注を開始しており、初代が発売されてから2年でのフルモデルチェンジということで注目されています。

価格やデザインなど、気になる点があるユーザーも多いでしょう。

本記事では、共同開発車の日産「ルークス」を除いたデリカミニの比較対象になることが多い、ホンダ「N-BOX」・ダイハツ「タント」・スズキ「スペーシア」の価格やデザインなどを比べていきます。

なお新型デリカミニに関して、8月22日時点では一部情報のみの公開となるため、不明な部分は初代デリカミニの数値を参考に表記しています。

デリカミニとライバルを比較！

●デリカミニの歴史

三菱の「デリカミニ」は、2023年5月に「デリカ」シリーズの軽SUVとして発売された車種です。歴代のデリカのタフなイメージをそのまま引き継ぎ、軽スーパーハイトワゴンとして人気を集めています。

2025年8月には、「進化したアクティブで頼れる相棒」をコンセプトに、フルモデルチェンジした新型が発表されて注目を集めています。

●N-BOXの歴史

「N-BOX」は、2011年に発売されて以降、ホンダのベストセラー軽自動車として多くのユーザーに支持されています。

2023年10月にはフルモデルチェンジを行い、3代目を発売。デザイン性と機能性が強化され、人気を集めています。

●タントの歴史

ダイハツ「タント」は2003年に発売されて以来、スーパーハイトワゴンのジャンルを開拓した先駆的な存在です。

室内空間が広いため、子育て世代やシニア世代からの人気が高く、現在も多くのユーザーに支持されています。

国内累計販売台数は、2025年5月末時点で300万台を達成。ダイハツといえばタントというイメージの人も多いでしょう。

●スペーシアの歴史

スズキ「スペーシア」は、2013年に発売されて以降、低燃費かつ室内空間が広い軽ハイトワゴンとしてユーザーからの人気を集めてきたモデルです。

現行の3代目も非常に人気で、快適性に優れた軽自動車を購入する際に、選択肢のひとつに入れる人も多いでしょう。

●ボディサイズ

N-BOX・タント・スペーシアは、いずれも全長と全幅は同じです。全高や室内空間の広さも大差はありません。

新型デリカミニに関しては、2025年8月22日時点で、詳細なサイズは公表されていません。

それぞれのボディサイズは画像の通りです。

各モデルのボディサイズ※デリカミニの初代

●エクステリアデザイン

デリカミニ・N-BOX・タント・スペーシアの主なエクステリアデザインの特徴は以下の通りです。

それぞれ特徴が異なるため、好みが分かれるところでしょう。

デリカミニ：力強さと愛嬌が両立している、ツートンカラーあり

N-BOX：シンプルで洗練されている

タント：スタイリッシュ、力強く立体感があるフロントグリル

スペーシア：丸みを帯びた親しみやすいデザイン、グリル部分にメッキを採用

●インテリアデザイン

デリカミニ・N-BOX・タント・スペーシアの主なインテリアデザインの特徴は以下の通りです。

インテリアに関しては、実際に乗ってみないと気づかない点も多いので、購入前に試乗してみるのがおすすめです。

デリカミニ：12.3インチのナビゲーションディスプレイと7インチのカラー液晶メーターを一体化

N-BOX：乗り降りがしやすい低床設計

タント：「ミラクルオープンドア」の採用により乗り降りがしやすい

スペーシア：視界が広い、スペーシア カスタムは上質さも追求

各モデルの装備

●主要装備や安全装備・機能

新型デリカミニの詳細な主要装備や安全装備は、2025年8月23日時点で公開されていません。

現時点では、T Premium DELIMARU PackageとG Premium DELIMARU Packageに、一体化した12.3インチのナビゲーションディスプレイと7インチのカラー液晶メーターが標準装備されることが分かっています。

その他のグレードには、メーカーオプションで装備できます。

また、軽自動車で初のダイヤル式のドライブモードセレクターを採用しており、ダイヤルを回すだけでPOWER／ECO／NORMAL／GRAVEL／SNOWの5つのドライブモードを選択可能です。

以下は、デリカミニ・N-BOX・タント・スペーシアの主要装備・安全装備の一部です。

デリカブランドを受け継ぐデリカミニ

●パワートレイン・燃費性能

新型デリカミニでは、ノンターボとターボ車が展開されます。詳しいパワートレインや燃費については、2025年8月23日時点では公開されていません。

N-BOXとタントはガソリンモデルのみで、スペーシアは全てマイルドハイブリッドとなっています。また燃費は以下の通りです。

初代デリカミニ ：17.5km／L〜20.9km／L

N-BOX：18.4km／L〜21.6km／L

タント：19.6km／L〜22.7km／L

スペーシア：19.8km／L〜25.1km／L

※WLTCモードの燃費消費率

●グレード・価格

新型デリカミニは、6段階のグレードが展開され、約195万円から約295万円で販売される予定です。

デリカミニ・N-BOX・タント・スペーシアのグレード・価格は画像の通りです。

各モデルの価格※デリカミニのみおおよその価格帯

デリカミニ・N-BOX・タント・スペーシアは、各メーカーの代表的存在の軽スーパーハイトワゴンです。いずれも室内空間が広く、装備も充実しています。

軽スーパーハイトワゴンの購入を検討している人は、デザインの好みや予算、装備など総合的に判断して選ぶのがおすすめです。

8月22日の先行予約時点では、主にスペック数値や詳細な価格などの情報は公開されていません。

とはいえ、現時点での情報でもライバル達と比較することは出来ます。

果たして、今後新型デリカミニはどのようなスペックとなるのか。正式発表にも注目です。