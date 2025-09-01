アフガニスタン東部でマグニチュード（Ｍ）６．０の地震があり、死傷者が出た/United States Geological Survey

（ＣＮＮ）アフガニスタン東部のパキスタンとの国境付近で３１日、マグニチュード（Ｍ）６．０の地震があり、多数の死傷者が出たと伝えられている。

米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、地震は現地時間の３１日午後１１時４７分、アフガニスタン東部ナンガルハル州ジャララバードの２７キロ北東で発生。震源の深さは８キロだった。

この地震でおよそ５０万人が強い揺れや非常に強い揺れを感じ、数百人が死傷した可能性があるとＵＳＧＳは推測。建物に相当の被害が生じている可能性もあるとしている。

ロイター通信はナンガルハル州保健局の話として、少なくとも９人が死亡、２５人が負傷したと伝えた。

タリバン政権の報道官はＸへの投稿で、同国東部で発生した地震のために死傷者が出ていることを確認。「地元当局や住民が被災者の救助に全力を挙げている。首都や近隣からも応援が向かっている。救助や支援に必要なリソースは全て使用される」とした。

ＵＳＧＳによると、Ｍ６．０の地震の約２０分後には同じ地域でＭ４．５の地震があり、続いてＭ５．２の地震が発生した。いずれも深さは１０キロだった。

首都カブールに住むアフマド・ザミールさん（４１）はＣＮＮの取材に対し、震源から１６０キロ以上離れた自宅でも大きな揺れを感じたと語った。近隣の集合住宅の住人は、建物の中に閉じ込められることを恐れて道路に飛び出したという。

アフガニスタンでは２０２３年１０月に西部を襲ったＭ６．３の地震で２０００人以上が死亡していた。