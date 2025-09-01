人間とフクロウの横顔が合体！奇跡のシンクロ写真に10万いいね

まるで変身ヒーローのような、見事な“フクロウ仮面”状態です。

肩にフクロウをのせた女性の横顔が「こういうコスプレありそう」「フクロウーマン」とXで話題を集めています。

このほど飼い主さんがXに投稿したのは、友人女性の肩にスピックスコノハズクの「すーちゃん」をのせた画像。

行儀よく女性の肩にとまっているすーちゃんですが、顔の方をよく見ると、なんと女性の横顔とシンクロ状態に。

目の部分がちょうど女性の目と重なっており、「身体は人間、顔はフクロウ」といった姿になっています。さらに女性の口角がわずかに上がっているのも、なんともいえない味があります。

まるでファンタジーや特撮作品に登場するキャラクターを思わせる横顔に「こういうコスプレありそう」「フクロウーマン」「仮面舞踏会みたい」といった驚きの声が寄せられています。

遠近法を利用したこのトリック写真、かなり計算しないと撮るのが難しそうです。飼い主さんにどのように撮ったのかをうかがったところ「これ、たまたまなんです！」との回答が。

実は特に計算したり狙ったりしたわけではなく「フクロウを肩にのせた写真撮ってて。で、あれ？コレすごいやん？って気づいて、何枚も撮ったら、半分以上こんな感じになって」とのこと。

ということはすーちゃんがすごいということ……？と思いきや、どうやらそれもそれで違う様子。

飼い主さんは「他の人でやってみたら全然こんなふうにできなくて」と話しており、写真の女性とすーちゃんでしか実現しなかった、奇跡のシンクロ状態なのだとか。

「身長とか、椅子の高さとか、フクロウのポジションとか、なんかその辺が奇跡的にフィットしたのかなあ？と思ってます」（飼い主さん）

その証拠でしょうか、すーちゃんは撮影後も肩から動かず。女性がゲーム中でテレビ画面から目が離せなかったこともあり、しばらくはこのままだったそうです。

「ミーアキャットひなた」さん（@mutou710）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090101.html