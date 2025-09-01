今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）〜9月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）〜9月7日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、対人関係や環境の調和を整えることを意識すると良いでしょう。自分の描いているものを相手に上手く伝えていくと、協力してもらえるかも。アイデアを共有し、チャンスが訪れるのを待ちましょう。恋愛は、小さな気遣いやロマンチックなサプライズで相手の心を鷲掴みに。2人の時間を大切に過ごしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
自分らしさを大切に、笑顔で周囲と関わるようにしましょう。あなたの笑顔を見ていると周りも安心できるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
