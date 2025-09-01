Screenshot: Gizmodo Japan/ Garmin

ガーミンのスマートウォッチで日々、自身の健康をウォッチしているみなさんのなかに、馬主の方はいらっしゃいませんか？ ガーミンから馬専用のウェアラブル、でました。

冗談でもコンセプトでもなくて、本当に馬専用のウェアラブル端末なのがガーミンの「Blaze」。リアルタイムで愛馬の心拍数、皮膚温度、馬の歩幅などをトラッキング可能。馬…ではなく、人間が専用アプリから、ヘルス＆トレーニングデータとしてチェック可能。GPS搭載で位置情報を把握、走ったコースもチェックできます。

スマートウォッチから確認できるので、乗馬中にデータを把握することも。

ウェアラブルを装着するのは脚ではなく、尻尾。サポーターのような作りで簡単に尻尾に巻き付け可能。お洗濯（センサーは取り外し可）もできます。

人間用ウェアラブルとは違い、1台で複数の馬を登録してトラッキングできること。アプリで、馬それぞれのプロフィールを設定しておけます。

競走馬の健康管理がメインの使用想定かとは思いますが、乗馬趣味の人が相棒を知るためにもアリかも。

お値段は600ドル、日本円で10万円弱ほど。

ちなみに、ガーミンではないですが、犬用のウェアラブルもあります。

Source: Garmin