千葉県内の港湾や河川に約１７００隻の船舶が無許可で置かれたままになっている。

災害時に水路を利用した住民避難や物資輸送の妨げになるほか、腐食で油が流出して水質を汚濁する恐れもある。県は所有者を特定して行政指導を行っているが、撤去には多額の費用がかかるため、対応に腐心している。（渋谷功太郎）

引き揚げられた「さびた船体」

「みだりに放置されている船舶の移動作業に着手します」。ＪＲ船橋駅の南から東京湾に注ぐ「日の出水路」。静かな住宅街に面する護岸に拡声機の音が響いた。

作業船が沈んだ船にくくり付けたベルトをクレーンで引き揚げると、さびた船体がゆっくりと水面に姿を現した。落下しないようにクレーンを何度も上げ下げしてはベルトの位置を調整し、約２時間かけて台船に積み込んだ。

県は７月１１日、行政代執行法などに基づき、指導に応じず放置されていた船舶１７隻や桟橋などの撤去を開始。船橋市が護岸工事を行うのに合わせて支障物を取り除くための措置で、撤去には約１か月かかった。撤去費用は約７３００万円。県は所有者に請求する方針だが、２隻以外は持ち主がわからないため、ほとんどが税金で賄われる見込みだ。

日の出水路を所管する県葛南港湾事務所の担当者は「これを機に、他の場所に不法係留している人も自主撤去する意識を持ってもらいたい」と話す。

金銭負担嫌い無断係留・放置か

県の調査によると、県内の水辺には２００１年度、プレジャーボート２９００隻と、漁船や屋形船などの営業船２９０３隻の計５８０３隻が放置されていた。

０３年１月に「県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」が施行されると、放置船は徐々に減り、県が２２年度に行った調査では１７３６隻まで減少した。だが、東京湾周辺の地域だけでも依然として１０００隻以上が無許可で置かれたままだ。

県河川環境課によると、マリーナに料金を支払うのを嫌がって近くの水辺に無断で係留するケースや、経年劣化で壊れた船を処分・修理する費用を工面できずに放置しているケースなどがあるという。

管理されていない船舶は緊急時に船の航行の妨げになり、高潮や洪水で陸地に乗り上げて家屋を壊す危険性もある。県は２３年４月に「船舶の係留保管の適正化に関するマスタープラン（基本計画）」を改定。３２年度末までに放置船を半減させる目標を定め、マリーナや漁港に係留するよう求めている。

所有者が判明する船舶の場合、指導や命令を行ったうえで、行政代執行法に基づいて撤去することができる。

県の条例では、重点適正化区域に指定した場所に放置された、所有者が明らかなプレジャーボートについて、同法よりも簡易な手続きで移動させることができる。所有者がわからない時は、港湾法や河川法などに基づく簡易代執行で撤去できる。

だが、県が法令に基づいて撤去・移動した放置船は毎年数隻程度しかない。県によると、長年放っておかれた船は劣化していて所有者が特定できないものが多い。この場合、撤去や処分の費用は全て税金で賄うことになるため、「県民の理解が得られない」（県幹部）というのが理由だ。

県河川海岸管理室の片岡正樹室長は「船舶の航行や住民生活に重大な支障がない限り、放置船は自主的に撤去してもらうのが原則。パトロールや行政指導を粘り強く続けることで、少しでも数を減らしたい」と話している。