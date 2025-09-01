

宅配ロボットの荷物を受け取る様子。ヤマト運輸が公開したマンション内ロボット自動配送実験での一幕（筆者撮影）

【写真で見る】宅配ロボットはアームを備え、マンションのセキュリティーの解錠を自動で行う

取材陣が見守る中、ウィーンという微かな駆動音を立ててロボットのアームが滑らかに伸びた。その先端がセキュリティパネルに触れると、応えるようにマンションの自動ドアが静かに開く。これは、ヤマト運輸が8月22日に千葉県浦安市でお披露目した、自動配送ロボット実証実験のワンシーンだ。



宅配ロボットはアームを備え、マンションのセキュリティーの解錠を自動で行う（筆者撮影）

タッグを組むのは、韓国で自律走行ロボットを開発するWATT（ワット）社だ。EC市場の拡大で複雑化する居住者の受け取りニーズに応えながら、ドライバーの業務負荷をも軽減する「新たなラストマイルモデル」の構築に挑む。ヤマト運輸は2026年中の実用化を視野に入れており、物流業界が直面する課題解決を占う試みとなる。

なぜ今「大規模マンション」が物流の主戦場なのか

ヤマト運輸が実証実験の舞台として大規模マンションに白羽の矢を立てたのは、その市場環境が大きく変化しているからにほならない。2010年代以降、都市部では1000戸を超えるタワーマンションが次々と生まれ、複数の棟からなる巨大なマンション群も珍しくなくなった。ヤマト運輸の宮原陽平氏が「商業施設と同じような規模感」と表現するほど、一つの居住エリアが巨大化している。



ヤマト運輸 宅急便部長の久保田亮氏（左）と、宅急便部 エリアマネジメント推進課 担当課長の宮原陽平氏（筆者撮影）

建物の巨大化は、住民の受け取りニーズの多様化を加速させた。「深夜に受け取りたい」「飲料やお米などの重い荷物は玄関先まで届けてほしい」「20時以降は子どもが寝ているのでインターホンを鳴らさないでほしい」といった要望は、もはや珍しくない。

一方で、宅配事業者にとっては課題が山積している。ヤマト運輸の久保田亮氏は、現状の課題を「時間的、物理的制約がある」と指摘する。複数の宅配事業者が同じマンション内を何度も往復する非効率さに加え、厳重なセキュリティやエレベーターの待ち時間など、これら大規模マンション特有の環境が、現場のドライバーたちの肩に重くのしかかっている。

「エレベーター連携不要」という強み

この課題解決のカギを握るのが、韓国WATT社製の自動配送ロボットだ。今回の実証では、スマート宅配ボックス「W-Station」、対面配達用の「James mW（ジェームズ ミリワット）」、置き配用の「James W（ジェームズ ワット）」という3つの機材を1セットで運用する。運べる荷物はみかん箱より一回り大きいサイズまで。重量は最大30kgと頼もしく、水のケースなども問題ないという。



左から、対面配達用のJames mWと、置き配用のJames W（筆者撮影）

このロボットの最大の武器は、その「身軽さ」だ。多くのライバル機と違い、エレベーターシステムとの大がかりな連携を必要としない。すべては、器用に動くアームが可能にする。学習した位置にあるボタンを的確に押し込み、セキュリティカードをかざしてオートロックをいとも簡単に解除していく。

開発元のWATT社は2020年3月に韓国で創業し、すでにソウル市内で実績を積んでいる。ロボットの学習期間は3日から4日ほど。建物の見取り図を基にボタンの位置などを記憶するという。同社は「韓国に比べて日本の廊下やエレベーターが狭い」点を日本特有の課題として挙げており、最適化を進めている。ロボットは3cmまでの段差と5度までの傾斜に対応する。

スタッフから住民へ、ロボットが荷物を届けるまで

では、荷物は実際にどうやって住民の手元まで届くのか。一連の流れは、まずマンション常駐スタッフの一手間から始まる。彼らが荷物をスマート宅配ボックス「W-Station」に格納すると、ボックスが送り状を即座にスキャン。ほぼ同時に、居住者のスマートフォンに「お荷物が届きました」と知らせるメールが飛ぶ。



ロボット配送用の宅配ステーション「W-Station」に荷物を預け入れる（筆者撮影）

メールを受け取った居住者は、都合の良い日時や受け取り方法をスマートフォン上で選ぶだけだ。対面か、あるいは非対面の置き配か。選択肢はシンプルだ。指定された時間になると、W-Stationから指示を受けたロボットが荷物を受け取り、居住者の玄関を目指す。



ロボットは宅配ステーションから自動で荷物を受け取る（筆者撮影）



宅配中のロボットの様子（筆者撮影）

対面での受け取りを希望した場合、ロボットは住戸のインターホンを押す。居住者は、事前にメールで通知された4桁のパスワードをロボットの液晶画面に入力すればロックが解除され、荷物を取り出せる。置き配の場合は、ロボットが玄関前に荷物を静かに設置。その場所を撮影した画像が完了通知とともにメールで送付される。



対面配達ではロボットがインターフォンを鳴らして待機する（筆者撮影）



置き配ではロボットが荷物を置いて帰還する（筆者撮影）

実用化へのロードマップと「ビジネスモデル」

ヤマト運輸は今回の実証を踏まえ、首都圏や関西圏にも対象地域を広げ、2026年中の実用化を目指すとしている。将来的には、現状では時間帯指定の対象外となる深夜・早朝の配送や、他社の宅配事業者の荷物を取り扱うことも検討する。さらに、韓国で既に導入されているゴルフバッグのような大型荷物を運べるロボットの活用も視野に入れる。

もちろん、実用化には「誰が費用を負担するのか」という現実的な問いがつきまとう。この点について久保田氏は、記者説明会で「今後の大きなテーマ」と述べるにとどめ、明言を避けた。つまり、ビジネスモデルはまだ白紙ということだ。候補としては、ヤマト運輸が商業施設で展開する館内物流サービスのように、他の宅配事業者から手数料を得る形や、付加価値として管理組合や居住者が費用を負担してもらう形が挙がっている。



エレベーターのパネルを操作することも可能（筆者撮影）

今回の実証実験の対象となる新浦安のマンションでは、対象3棟（約300世帯）のうち、2割を超える居住者が利用に許諾している。成功のカギは、久保田氏が「一番はお客さまに受け入れていただけるか」と語るように、住民の満足度を高められるかにかかっている。

ヤマト運輸は今回の実証を、自社が持つ『館内物流』の仕組みを巨大マンション市場へ展開する足がかりと位置付けている。これは、物流の「2024年問題」に代表される担い手不足への戦略的な一手でもある。ロボットと人が自然に共生し、多様化するニーズに応えるこのモデルは、果たして居住者たちに温かく迎え入れられるだろうか。もしそうなれば、未来の都市型物流が大きく塗り替わる、その第一歩となるかもしれない。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）