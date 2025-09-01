¹õ¤è¤ê¡È¥Í¥¤¥Óー¡É¤Ç¹¤È´¤±¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤¬¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤♡¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¡×
¹õ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¡¢¥Í¥¤¥Óー¡£ÆÃ¤Ë40¡¦50Âå¤ÎÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â½Å¤¯¸«¤»¤Ê¤¤Íê¤ì¤ë¥«¥éー¤Ç¤¹¡£¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢Äø¤è¤¯¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃå²ó¤·ÎÏÈ´·²¤Ê¥Í¥¤¥Óー¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡ª ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¹¤È´¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡¢GU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥Ó¥¸¥åー¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¤ì¤¤¸«¤¨
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ó¥¸¥åー¥Ü¥¿¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥êー¥Ö¤È±£¤·¥Ü¥¿¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥åー¤Ç¡¢1Ëç¤Ç¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢Äø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¾åÈ¾¿È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£½À¤é¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Í¥¤¥Óー¤¬¡¢¥Ó¥¸¥åー¥Ü¥¿¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤á ¡ß ¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ÊÂç¿Í¥³ー¥Ç
¥Í¥¤¥Óー¤Ï¹õ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È½Å¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤â¹¥ÁêÀ¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥ß¥åー¥À¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤¬»ý¤Ä·Ú¤ä¤«¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤ò¥¹¥Ëー¥«ー¤ËÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ýー¥ÄMIX¥³ー¥Ç¤Ë¡£¾®Êª»È¤¤¤Ç¿§¡¹¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
T¥·¥ã¥Ä´¶³Ð¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¾åÉÊ¸«¤¨
¡ÚGU¡Û¡Ö¥É¥ìー¥×T¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½À¤é¤«¤¯È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¥É¥ìー¥×À¸ÃÏ¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤¬¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë1Ëç¡£¥Í¥¤¥Óー¤Ê¤é½À¤é¤«¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áõ¾þ¤Ê¤·¤Ç¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½ÉÕ¤ & ÀöÂõµ¡Àö¤¤OK¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ë¤µ¤¬»Ä¤ë½©¸ý¤Þ¤ÇËèÆü³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¥Í¥¤¥Óー ¡ß ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë±ü¹Ô¤¤ò
¹õ¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥·¥åー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Êª¤â¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¡£¤½¤³¤Ë¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Í¥¤¥Óー¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿§¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ï¥ー¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ü¹Ô¤´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§tama.N