【モデルプレス＝2025/09/01】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太がブランドアンバサダーを務めるアパレルブランド「バナナ・リパブリック」は、旅へのインスピレーションを表現したFALL 2025ブランドキャンペーンと、FALL 2025最新コレクションを9月4日より公開する。

◆岸優太、洗練されたスタイル披露


今回は「Inspiring the modern explorer -まだ見ぬ自分を探す、新たな旅へ。」をテーマに、ブランドのルーツであるTravelやAdventureを融合。高品質で熟練した職人技が光る、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされているタイムレスなFALLコレクションを通して、岸の自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介する。

岸は「僕は旅が本当に好きで、今回の撮影は旅行とまでいかないですけど小旅行の気分を味わえましたね。誰もが夢見るルート66は、いつか旅に行きたい場所です。バナナ・リパブリックのコレクションは洗練されているし着心地が良く、ニットカーディガンは汎用性があり肌寒い季節に着たいなと思いました」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）




