自動車レースのF1第15戦オランダGPは現地8月31日に決勝が行われ、マクラーレンのオスカー・ピアストリが優勝した。レーシングブルズのルーキー、20歳のアイザック・ハジャーが3位に入り、初の表彰台。道を間違えたり、トロフィーを破壊してしまったりと初々しい姿を見せ、「興奮しすぎ？」「初めての表彰台だししょうがない（笑）」と海外ファンをほっこりさせている。

慣れない舞台に戸惑った。ピアストリ、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）に次いで3位に入ったハジャー。表彰台に呼ばれた20歳のルーキーは、右手を掲げながら笑顔で登場したが、本来向かうべき方向に背を向けてしまった。すぐさま気づき、クルっと回転。照れくさそうに笑いながら表彰台に上がり、大歓声に応えた。

F1公式Xが「そっちじゃないよ、アイザック」と記し、泣き笑いの絵文字とともに映像を投稿。海外ファンからは「初めての表彰台だししょうがない（笑）」「初めてのプレッシャーだしね」「とても緊張してるみたい（笑）」「ルーキーらしいミス」「とても可愛い」「じきに慣れるよ。これからもっと表彰台にのぼるから」とほっこりした声が寄せられた。

トラブルはこれだけではなかった。チームのメンバーと祝福している最中には、地面に置いた瞬間にトロフィーが壊れるまさかの事態が発生。F1公式Xが「アイザックがトロフィーを壊した」と記して目を丸くして驚くハジャーの写真を投稿すると、「興奮しすぎ？」「興奮を抑えきれなかったね」「ハハハハハ」「これは面白い（笑）」と笑いを誘われた海外ファンが続出した。

唯一の日本人ドライバー・角田裕毅（レッドブル）は9位で8戦ぶりにポイントを獲得した。



