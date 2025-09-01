2997人合格の東大に4500人…駿台が大学合格者数公表を中止「予備校の実績『水増し』」カラクリ

記者は２浪の末、都内の私立大学に入学した。２回も受験に失敗した後での第一志望合格だったので、両親とともに心から喜んだのを覚えている。ただ、首をかしげることも……。

〈この予備校では夏期講習を数日受けただけなのになぁ〉

受講歴のほとんどない、ある予備校の大学合格者一覧に自分の名前が載っていたのだ。30年も前の話だが、こうした合格者の「水増し」は現在も行われているという――。

８月１日、大手の駿台予備校が’26年度の大学入試から合格者数の公表を中止すると発表した。理由について同校は〈受験生が複数の塾や予備校、オンライン教材を併用して学ぶのが一般的となり、単一の教育機関の合格者数が本来の意味を持ちにくくなった〉ためとしている。

確かに各予備校と大学が公表している合格者数では、つじつまが合わない。例えば今年の東京大学一般入試の合格者数は2997人。しかし大手４社（駿台、河合塾、東進ハイスクール、鉄緑会）の合格者の総計は約4500人にのぼるのだ。大学ジャーナリストの石渡嶺司氏が解説する。

「大学受験が激しくなった1960年代から、各予備校の『水増し』はありました。年間を通じて受講する正規の生徒だけでなく、夏期講習など短期の受講生も合格者に加えることで実績を誇張気味にアピールしていたんです。なかには、模試を受けただけで加算する予備校もありました。『水増し』の横行を抑えるため、’24年７月に社団法人 全国学習塾協会は合格実績の自主基準を厳しくしています」

「昨年の実績なのか今年のものなのか」

同協会の新基準では〈受験直前６ヵ月間に「在籍」があり、かつ同期間に受講契約に基づく30時間以上の「受講」の実態〉があるか、〈継続して３ヵ月以上の「受講」の実態〉のある生徒を合格実績とするとしている。だが、基準が厳密に守られているとは限らない。そのカラクリについて石渡氏が続ける。

「同協会に所属していない塾や予備校も多数ありますからね。受講契約に基づいていても、受講の実態があるものとして成績優秀者を特待生として受け入れるケースもあります。実績を少しでも高くしたいのは、予備校のサガでしょう」

「水増し」かどうか、受験生が見極める判断材料はあるのだろうか。

「年度別の合格実績や最終進学先など、詳細かつ具体的に公表しているかが重要なポイントになります。今年１月に経営破綻した老舗予備校のニチガクなどは、実績の表現が曖昧でした。多数の合格者数をアピールしていても、それが昨年の実績なのか今年のものなのかわかりづらいんです。

少子化にともない、安易に合格者を『水増し』するような予備校は淘汰されるでしょう。とくに都市部では中高一貫校の教育が充実し、塾や予備校の存在意義が低下している。生徒や親の予備校を見る目が厳しくなっているんです。合格実績などを透明化し、生徒をより手厚くサポートする予備校しか生き残れないかもしれません」（石渡氏）

指定校推薦や総合型選抜など入試形態も多様化している。100人単位の生徒に対し複数の科目を一斉に教える旧態依然のスタイルでなく、予備校には受験生のさまざまなニーズにこたえるような細かい指導法が求められている。