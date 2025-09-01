Number_i岸優太、秋旅へのインスピレーションを表現！バナナ・リパブリック最新ビジュアル公開
Number_iの岸優太がブランドアンバサダーを務めるバナナ・リパブリックより、最新ビジュアルがされた。
■岸優太の自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介！
ブランドアンバサダーの岸を起用し、「Inspiring the modern explorer -まだ見ぬ自分を探す、新たな旅へ。」をテーマに、ブランドのルーツであるTravelやAdventureを融合させ、旅へのインスピレーションを表現した「FALL 2025」ブランドキャンペーンと、「FALL 2025」最新コレクションをローンチするバナナ・リパブリック。
今回のキャンペーンでは、高品質で熟練した職人技が光る、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされているタイムレスなFALLコレクションを通して、岸の自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介している。
本キャンペーンは、デジタルメディア、屋外広告、ソーシャル、そして各ブランドチャンネルで展開。岸が着用しているバナナ・リパブリックの「FALL 2025」コレクションは、9月4日より全国のバナナ・リパブリックストア（横浜ランドマークプラザ店を除く）と公式オンラインストアで順次販売が開始となる。
■Number_i岸優太 コメント
僕は旅が本当に好きで、今回の撮影は旅行とまでいかないですけど小旅行の気分を味わえましたね。誰もが夢見るルート66は、いつか旅に行きたい場所です。バナナ・リパブリックのコレクションは洗練されているし着心地が良く、ニットカーディガンは汎用性があり肌寒い季節に着たいなと思いました。
■関連リンク
バナナ・リパブリック公式オンラインストア
https://bananarepublic.gap.co.jp/yutakishi
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i