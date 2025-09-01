Number_i岸優太、秋旅へのインスピレーションを表現！バナナ・リパブリック最新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの岸優太がブランドアンバサダーを務めるバナナ・リパブリックより、最新ビジュアルがされた。

■岸優太の自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介！

ブランドアンバサダーの岸を起用し、「Inspiring the modern explorer -まだ見ぬ自分を探す、新たな旅へ。」をテーマに、ブランドのルーツであるTravelやAdventureを融合させ、旅へのインスピレーションを表現した「FALL 2025」ブランドキャンペーンと、「FALL 2025」最新コレクションをローンチするバナナ・リパブリック。

今回のキャンペーンでは、高品質で熟練した職人技が光る、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされているタイムレスなFALLコレクションを通して、岸の自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介している。

本キャンペーンは、デジタルメディア、屋外広告、ソーシャル、そして各ブランドチャンネルで展開。岸が着用しているバナナ・リパブリックの「FALL 2025」コレクションは、9月4日より全国のバナナ・リパブリックストア（横浜ランドマークプラザ店を除く）と公式オンラインストアで順次販売が開始となる。

■Number_i岸優太 コメント