「うちの嫁は何にもできない奴」親戚の前で【恥をかかせようとする夫】→ 義姉がスカッと一言！

1歳の娘を連れて義実家へ帰省した友人。親戚の女性たちは育児中の友人を労って、優しい言葉をかけてくれたそうです。しかしそれを聞いてなぜか嫌な顔をする夫……家で不満ばかり言う夫が、親戚の前でも妻の悪口を言い始めたのです。

義実家へ帰省

義実家でこの出来事があって以降、義姉さんは「何か手伝おうか」と頻繁に連絡をしてくれるようになったそう。義姉という心強い味方ができた友人。子育ての大変さを、夫や親戚の男性たちが理解し協力してくれるといいのですが。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はFTNコラムニストに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。