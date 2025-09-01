◇ナ・リーグ ドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースのウィル・スミス捕手（30）は8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の9回から代打出場。サヨナラ弾を放って連敗を2で止めた。試合に敗れた2位パドレスとのゲーム差を2に広げ、地区優勝マジックを23に減らした。山本由伸投手は7回4安打1失点、自己最多タイ10奪三振も12勝目はお預けとなった。

ドジャースは8回に救援左腕スコットがキャロルに同点3ランを被弾するまさかの展開。嫌な雰囲気が漂ったが、9回先頭でラッシングの代打としてスミスが登場。3番手右腕カーティスの速球を捉えて左中間席に特大の420フィート（約128.0メートル）弾をかっ飛ばした。

スミスがダイヤモンドを一周して生還すると大谷や山本らナインがホームで出迎え。主役をもみくちゃにして勝利の味を分かち合った。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は今季50試合に登板して自己ワースト9被本塁打の左腕スコットが一発を浴びる癖が治らないことに「打球方向の図を見れば分かると思うが、全て真ん中に集まっている。四球は出していないけど、右打者でも左打者でも真ん中に集まれば打たれる。球の質は良いが、同じゾーンに投げ続ければ予測されやすい」と原因を分析した。

どう修正すべきかと問われると「皮肉なことに、今はこれまで以上にコマンド（制球）が安定しているんだ。過去はバラついていたが、今は真ん中に集まってしまっている。だから違うゾーンをもっと攻めていく必要がある」と注文を付けた。

スコットはキャロルに被弾した一発について「あの場面、スライダーでいくべきだったのかもしれないが、ストレートを信じて真ん中低めに投げた。実際は少し真ん中寄りだった。凄く悔しい。打球をスタンドに運ばれるなんて、特にあんな場面では絶対に見たくないこと。本当に悔しい」と唇をかみ締めた。

真ん中に球が集まる要因については「全然わからない。もしあなたが知っているなら教えてほしいくらい。とにかく、ひどい球だった」と失意の様子。その上で「多分ストライクを投げすぎているんだと思う。それが必ずしもいい結果につながるわけじゃない」と話した。