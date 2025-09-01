食欲そそられるぅぅぅーーーッッ！【ファミマ】辛ウマ最高♡「新商品」

具沢山感と辛さに食欲を刺激されそうな【ファミリーマート】の「新商品」を要チェック。スルスルと食べられそうな麺系が揃っています。手早く食事を済ませたい時にもおすすめ。今回はビャンビャン麺 & 冷やしぶっかけうどんといった、イチオシの麺料理をご紹介します。

辛ウマな味わいが楽しめる！？「花椒香る！ 旨辛だれの冷しビャンビャン麺」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「辛ウマ最高ーーーッッ！」と語るこちらは、ビャンビャン麺を手軽に味わえる一品。幅広麺が使われており、しっかりとした食べ応えを感じられそうです。「専用ダレが結構辛め」とのことで、花椒のスパイシーな香りも相まって、パンチの効いた味わいに食欲をそそられるかも。値段は\550（税込）。

具沢山の豪華さがたまらない！

「ビャンビャン麺」は、色とりどりの具材を合わせて味わえる豪華仕様。レポーターHaruさんによれば「ピーナッツが入った肉そぼろ、キャベツ、ほうれん草、もやし」を麺と絡めて食べられます。ピーナッツの香ばしい風味が良いアクセントとして楽しめそう。珍しいタイプの麺料理を食べたい時に選んでみてはいかが。

和風系が食べたい時に「蒸し鶏とラー油ネギの冷しぶっかけうどん」

蒸し鶏と和風な味わいが楽しめそうなうどん。レポーターHaruさんによると「ピリ辛のラー油和えネギ」を加えていて「暑くて食欲がない日の昼食にぴったり」な一品のようです。麺はほどよい太さでスルスルと食べられる分、手早く食事を済ませたい時にもちょうど良さそう。

海の幸も味わえる仕上がり！

「蒸し鶏とラー油ネギの冷しぶっかけうどん」のトッピングにもご注目！ 公式サイトによれば蒸し鶏やネギの他に「わかめ、別添で刻みのり」も入った具沢山。食感の違いと共に、海の幸の風味もほどよく味わえて、最後まで飽きずに食べ切れるかも。値段は\538（税込）。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino