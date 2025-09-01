PUFFY結成30周年×Gap日本上陸30周年の特別コラボコンテンツ 記念スウェットをクールに着こなす
アメリカ発のカジュアルファッションブランド・Gapが、1995年に日本上陸してから30周年を記念したアイテム「30th Anniversary Sweats」を全国のGapストアおよび公式オンラインストアで発売。同じく1995年に結成されたアーティスト・PUFFYとのスペシャルコンテンツも公開された。
【画像】ラフでかっこいい…！Gap日本上陸30周年×PUFFY結成30周年コラボレーション写真
Gapは1969年にサンフランシスコで創業し、1995年9月1日に日本1号店をオープン。今年で日本上陸から30年を迎えることを記念し、日本限定デザインのオリジナルスウェットがラインナップされた。GAPロゴに「Japan」や「1995」をあしらったスウェットは、ベビーからアダルトまで全カテゴリーで展開され、いずれも「GAP JAPAN 30TH ANNIVERSARY」のタグが付けられている。
メンズとキッズボーイズではオーバーサイズ仕様のジップアップフーディーとジョガーパンツのセットアップ、ウィメンズとキッズガールズではクロップド丈のトップスとバギーパンツが用意され、トドラーとニューボーン向けのモデルも揃う。価格帯は4990円から1万2900円まで。
同時に、PUFFYが登場するスペシャルコンテンツも各ブランドチャンネルで公開。PUFFYは2007年にもGapのグローバルキャンペーンに起用された経歴があり、今回の動画では結成当時やアメリカでの撮影にまつわるエピソードが語られている。メンバーの大貫亜美と吉村由美は、アメリカ・ロサンゼルスのスリフトストアで初めてGapを目にした思い出や、過去に経験した撮影現場の様子を振り返っている。
また、5月に発売された30周年記念Tシャツに続き、9月1日からは新たに「Gap Japan 30周年ヘビーウェイトTシャツ」も発売。前面に「SAN FRANCISCO・1969」「TOKYO・1995」、背面には日本30周年の記念ロゴがプリントされており、5990円で販売される。
これらの記念商品はすべて全国のGap店舗および公式オンラインストアにて取り扱われている。
